В Париже умер модельер Пьер Карден

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29.12.2020, 15:44, Новости дня
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Французский модельер Пьер Карден умер на 99-м году жизни. О смерти известного дизайнера 29 декабря со ссылкой на информацию, полученную от членов его семьи, сообщило издание Le Figaro.

Карден умер в больнице, которая расположена в пригороде Парижа. Причины его смерти не уточняются.

Пьер Карден родился в Италии в 1922 году. Когда ему исполнилось два года, семья переехала во Францию. Карьеру дизайнера Карден начинал, сотрудничая с модными домами Жанны Пакен, Эльзы Скиапарелли и Кристиана Диора.

В 1950 году открыл собственный модный дом. Модельер запатентовал более 500 изобретений, среди которых были цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки с цветочным принтом, длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах.

Помимо одежды, Карден создал парфюмерный бренд Pierre Cardin.

Партнером Кардена в бизнесе и личной жизни был Андре Оливер. Он умер в 1993 году, заразившись СПИДом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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