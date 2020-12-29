Зеленский: Впервые за годы независимости для нужд ВСУ у “Антонова” заказали новые самолеты Ан-178

29.12.2020, 15:44, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые за годы независимости государство заказало у госпредприятия “Антонов” три новых самолета Ан-178, которые получит украинская армия. Об этом 29 декабря сообщает сайт Офиса президента.

Сегодня Министерство обороны и “Антонов” при участии Зеленского подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

“Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно, так, как это и должно быть”, – сказал Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП “Антонов”.

Глава государства отметил, что многие международные партнеры проявляют серьезный интерес к самолетам семейства “Ан”, в частности, к военно-транспортным образцам.

“Но в то же время, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому такой шаг – вдвойне важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций”, – подчеркнул президент.

По его словам, в будущем такие государственные заказы должны быть не сенсацией, а нормой. Поэтому он в ближайшее время ожидает полноценный комплексный план от руководства “Антонова” по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов.

Зеленский предложил госзаказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 со следующего года, а правительству – проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами “Антонова”.

Помимо этого, президент инициировал разработку государственной научно-технической программы по развитию авиапромышленности Украины на 2021–2030 годы.

Ан-178 – средний транспортный самолет. В условиях чрезвычайных ситуаций Ан-178 может использоваться для эвакуации населения из зоны стихийного бедствия, транспортировки раненых на стандартных носилках, десантирования спасательных команд, сказано на сайте ГП “Антонов”.