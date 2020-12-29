В Волынской области сотрудник предприятия убил коллегу струей воды

29.12.2020, 15:44, Новости дня

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В Гороховском районе Волынской области мужчина погиб на производстве. Его убил струей воды из моечного аппарата коллега, сообщает пресс-служба полиции области.

По подозрению в умышленном убийстве полицейские задержали 53-летнего жителя района, рабочего предприятия, на котором и нашли тело жертвы.

Следователи выяснили, что у погибшего произошел конфликт с коллегой по работе. Последний направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот и повлекла смерть потерпевшего.

Злоумышленника задержали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.