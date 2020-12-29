 

“Все вопросы к Потапу. Я одет”. Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде

29.12.2020, 15:44, Новости дня
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Украинский ведущий Андрей Джеджула 28 декабря разместил в сети совместное фото с украинской певицей Настей Каменских.

На снимке ведущий запечатлен в костюме, а певица позирует в черном комбинезоне с высокими прозрачными вставками, оголяющими ноги и бедра. На опубликованном снимке видно, что из-под сетки выглядывает каемка от нижнего белья Каменских.

“Настя, знаю тебя много лет, и всегда твои выступления – праздник для гостей и беспроблемная работа для меня как организатора праздника и ведущего!” – подписал он публикацию.

“Зачем вообще на ней эти трусы?” – отреагировали на фото подписчики Джеджулы.

“Все вопросы к [мужу певицы, украинскому продюсеру и певцу] Потапу. Я одет”, – отшутился ведущий.

“Настя очень красивая в любом образе”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Андрей Джеджула родился в 1975 году в Киеве. Он ведет новости на телеканале “Дом”, а также является ведущим корпоративов и мероприятий. Джеджула женат – вместе с женой Юлией они готовятся к пополнению в семье. У пары родится девочка.

Каменских стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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