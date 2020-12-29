Представитель Алибасова объяснил приезд скорой и полиции к музыканту

29.12.2020, 15:36, Новости дня

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Продюсер Бари Алибасов сам вызвал скорую помощь в связи с проблемами, возникшими в результате ожога чистящим средством «Крот». Музыкант не открыл медикам дверь, после чего они вызвали полицию, рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин.

«Вчера у Бари Каримовича возникли проблемы с глотанием – последствие ожога от «Крота», – и он вызвал скорую. Сегодня утром ему снова стало нехорошо, он еще раз вызвал медиков. Они приехали, долго звонили в дверь, у него не работал звонок, а стука он не слышал. Скорая вызвала полицию. Полиции и скорой Бари Каримович уже открыл дверь сам, сейчас все хорошо», – передает сообщение Горжанкина РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что приехавшие к Алибасову по вызову его родственников сотрудники полиции вскрыли дверь и якобы обнаружили продюсера в алкогольном опьянении.

Напомним, в июне прошлого года появились сообщения, что Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб. Однако сразу после выписки он дал несколько интервью. Позже Алибасов подал иск к производителю «Крота», который суд оставил без удовлетворения.