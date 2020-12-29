 

МЧС предупредило жителей Москвы и области о гололеде и усилении ветра в ближайшие часы

29.12.2020, 15:36, Новости дня
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Главное управление МЧС РФ по Москве предупредило жителей столицы и области о гололеде, усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду в ближайшие часы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 00.00 мск 29 декабря местами в городе Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра с порывами до 12-15 м/с», – передает ТАСС сообщение ведомства .

Экстренное предупреждение также распространило ГУ МЧС РФ по Подмосковью. «В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23.00 мск 29 декабря местами в Московской области ожидается гололед, ледяной дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/ с», – сообщили в областном главке МЧС.

Водителям рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходов МЧС призывает держаться подальше от шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев.



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