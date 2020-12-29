 

Пандемия и протесты против полиции снизили раскрываемость убийств в США

29.12.2020, 15:26, Новости дня
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Американская полиция испытывает трудности с расследованием случаев насильственной смерти, которые заметно увеличились по сравнению с прошлым годом. Стражи правопорядка списывают эту проблему на коронавирус и протестное движение против полиции, которое охватило страну после гибели Джорджа Флойда, пишет The Wall Street Journal.


Reuters

Американская полиция испытывает трудности с расследованием убийств. Всё потому, что количество насильственных смертей растёт, а пандемия COVID-19 создаёт новые препятствия для раскрытия дел, пишет The Wall Street Journal.

За 11 месяцев 2020-го количество убийств в десяти крупнейших полицейских управлениях страны увеличилось почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время показатель раскрываемости в девяти департаментах в среднем снизился  на 7 пунктов — примерно до 59%.

По словам некоторых полицейских, внезапный рост случаев насильственной смерти, охвативший США после снижения общенационального уровня убийств с начала 1990-х, потряс детективов. Они жалуются, что коронавирус усложнил процедуру личных допросов, а подозреваемым в масках стало проще избегать ареста.

Более того, в некоторых общинах доверие к полиции упало из-за общенациональных протестов против работы полиции. В результате свидетели стали гораздо неохотнее сотрудничать с представителями правопорядка, обращает внимание издание.

«Когда к COVID добавились гражданские беспорядки, я с сожалением почувствовал, что 2020 год стал идеальным штормом», — признался изданию Брендан Динихан, начальник детективного отдела полицейского управления Чикаго. По его словам, бандитские разборки, извечная проблема города, — основная причина роста числа убийств, и эти дела трудно раскрыть из-за отсутствия свидетелей, готовых пойти на контакт с представителями закона.

В Филадельфии возможность носить маски, не вызывая подозрений, придала смелости некоторым преступникам и помогла им ускользнуть от полиции. Даже тогда, когда камеры наблюдения фиксировали их преступления, рассказал The Wall Street Journal Бенджамин Найш, заместитель комиссара полиции города.

Помощник начальника полиции в Хьюстоне Мэтт Слинкард заявил, что вызвать свидетелей, обследовать места преступлений и обходить дома стало сложнее из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию. По его словам, отдел убийств в самом густонаселённом городе Техаса пострадал от вспышки коронавируса в конце весны, так как некоторые детективы были вынуждены соблюдать карантин и замедлить свои расследования.

В самом начале пандемии, во время строгой изоляции, наблюдался рост числа убийств, связанных с домашним насилием. Но в последнее время повышение этого показателя было вызвано перестрелками местных банд, отметил Слинкард.

Убийство Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе подорвало доверие к правоохранительным органам. Оно особенно упало среди чернокожих американцев, подчеркнул в интервью изданию исполнительный директор аналитического центра Police Executive Research Forum Чак Векслер.

Между тем многим семьям теперь приходится дольше ждать раскрытия убийства своих близких. 34-летнего сына Бренды Сойер застрелили на северо-западе Филадельфии ещё в начале лета. Но до сих пор не было ни одного ареста по этому делу.

«Я хочу, чтобы того, кто это сделал, предали правосудию, потому что он забрал жизнь моего сына, — сказала 67-летняя Сойер. — Я не чувствую себя спокойно, потому что этот человек разгуливает на свободе».

На изучение причин всплеска убийств по всей стране в 2020-м, вероятно, уйдут годы. Но полиция возлагает определённую вину на экономический и психологический стресс, с которым люди сталкиваются во время пандемии.

Кроме того, в попытке остановить распространение коронавируса в тюрьмах некоторые штаты выпустили на свободу заключённых. По мнению некоторых полицейских, это могло способствовать росту числа убийств. При этом местные власти настаивают, что они в первую очередь освобождали тех, кто не совершал насильственных преступлений.

Летние протесты против полицейской жестокости и расизма иногда сопровождались грабежами и жестокими столкновениями между протестующими и стражами правопорядка. После этого во многих городах также увеличилось количество убийств, обращает внимание The Wall Street Journal.



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