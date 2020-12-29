Германия во главе Совета ЕС удержала Евросоюз от распада

29.12.2020, 15:26, Новости дня

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Несмотря на амбициозную программу, председательство Германии в Совете ЕС не стало блестящим, потому что было омрачено пандемией коронавируса, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Тем не менее правительству в Берлине удалось добиться важных решений по европейскому бюджету и защите окружающей среды, а Ангела Меркель сумела сделать то, что никто в Европе не умеет лучше неё: она сохранила сплочённость Евросоюза и удержала его от развала.



Reuters

За время своего председательства в Совете ЕС Германия, вероятно, спасла ЕС от распада, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Как отмечает издание, несмотря на пандемию коронавируса, правительство Германии в качестве председателя Совета ЕС предприняло немало: оно постаралось вывести на финишную прямую пакет финансовой помощи на восстановление после кризиса на ближайшие семь лет, поставить более амбициозные цели в сфере защиты климата, привлечь в ЕС новые страны к решению проблем и преодолеть блок в миграционной политике.

Даже в лучшие времена это было, мягко говоря, честолюбивой программой, подчёркивает немецкий журнал. В нынешней ситуации это почти что безумие. Из-за опустошительного действия коронавируса следует считать успехом, если ЕС не развалится до конца года, пишет Der Spiegel.

Один спор по поводу бюджета на ближайшие семь лет обладал потенциалом развалить ЕС. Потребовался четырёхдневный марафон в июле, напряжённые переговоры с Европарламентом осенью и драматичный саммит в декабре, и теперь согласован пакет помощи на восстановление после коронавируса на сумму €1,8 трлн, для которого даже предусмотрен механизм правовой государственности, несмотря на отчаянное сопротивление Венгрии и Польши.

Ещё год назад невозможно было представить, чтобы ЕС решил сообща взять на себя долги ради пакета помощи в €750 млрд. Не менее примечателен тот факт, что даже в самой Германии эта идея остаётся спорной. «Это показывает, что коронавирусный кризис в ЕС создал новое чувство солидарности и общности», — считает немецкий посол в ЕС Михаэль Клаус.

Не проявили солидарности с остальными только Польша и Венгрия, подчёркивает издание. В Брюсселе все сошлись в том, что избежать большого скандала удалось именно благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она проявила готовность пойти навстречу Будапешту и Варшаве и предпринять своего рода спасательную операцию, пишет Der Spiegel. Однако механизм правовой государственности в ЕС при этом оказался настолько ослаблен, что возникают сомнения, будет ли он вообще действенно функционировать, — а это высокая цена за сплочённость, отмечает немецкий журнал.

В общей суматохе «лучшая новость» немецкого председательства в Совете ЕС едва не прошла незамеченной — речь о решении ЕС снизить выбросы вредных газов на 55% по сравнению с 1990 годом к 2030 году. До сих пор планировалось сократить их лишь на 40%, напоминает автор статьи. В результате цель достичь нейтрального уровня выбросов к 2050 году становится достижимой.

Справится ли с этим ЕС, зависит в том числе и от общей аграрной политики. Пока что в этой сфере многое говорит о застое, как и в миграционной политике. Общая европейская политика по предоставлению убежища не менее важна, чем «зелёная сделка», подчёркивал ещё в феврале министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Однако с попыткой продвижения давно блокируемой миграционной реформы в ЕС он потерпел провал.

В других областях тоже пришлось смириться с вынужденным ожиданием. Запланированный на сентябрь саммит ЕС и Китая в Лейпциге пришлось отменить из-за коронавируса. Соглашение об инвестициях, о котором ЕС и Китай ведут переговоры уже на протяжении семи лет, до сих пор не заключено. Также пока пришлось отказаться и от проведения переговоров по вступлению в ЕС с балканскими странами. Единственной страной из 27 членов ЕС, заблокировавшей переговоры с Северной Македонией, стала Болгария.

Тем не менее в целом Берлин может быть доволен, пишет немецкий журнал. Это время во главе Совета ЕС не было блестящим, но Ангела Меркель сделала то, что в ЕС так хорошо, как она, не умеет никто: она удержала входящие в него государства вместе, заключает Der Spiegel.