В 2021 году привитые от коронавируса россияне смогут получить “ковид-паспорта”

29.12.2020, 15:18, Разное

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По словам главы ведомства, для того, чтобы получить иммунный паспорт, достаточно зайти в свой личный кабинет на госуслугах, все данные будут загружаться автоматически, никаких заявок подавать не нужно.

В настоящий момент в РФ создан специальный ресурс по внесению информации о том, кто получил прививку, сообщил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Идею введения таких паспортов ранее поддержал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

– ”Ковид-паспорта” — совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован, – заявил ученый.

Михаил Мурашко также отчитался о поставке 570 тысяч доз вакцины «Спутник V» в регионы РФ за последние три недели. Он отметил, что поставка препарата ведется в соответствии с утвержденным графиком. Кроме того, в правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех субъектов федерации.

Ранее Минпромторг объявил о планируемых объемах производства вакцины — предполагается, что до конца года будет выпущено 2,5 миллионов доз препарата. В январе с учетом корректировки планов объемы производства составят 3,5 миллионов доз, к апрелю — 18 миллионов. Предположительно, к июлю в РФ будет выпущено 30 миллионов доз вакцины «Спутник V».