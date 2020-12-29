 

Памятник нововоронежской Аленке установят возле здания Пенсионного фонда России

29.12.2020, 15:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Памятник нововоронежской Аленке, демонтированный спустя три дня после установки, передадут в собственность Пенсионного фонда России.

В ведомстве, в свою очередь, сообщили, что планируют установить скульптуру перед зданием главного офиса на улице Шаболовка, 4.

– По-моему, у автора получилась очень хорошая скульптура, которая многим понравилась, а не понравилась исключительно ретроградам и людям с плохим художественным вкусом. Я часто бываю в Европе на выставках изобразительного искусства и аукционах по продажи роскоши, и могу сказать, что там «Алёнку» бы купили за несколько миллионов долларов. А нам вполне Алёнка подойдёт, она станет нашим талисманом. Пенсионеры будут ходить по улице и вдохновляться ей. Одним словом, сделаем подарок пенсионерам, – прокомментировал решение председатель ПФР Максим Топилин.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице «ВКонтакте» попросили мэрию не «позорить город этим уродством», убрать «этот шедевр», называли памятник «чертовщиной», «ущербным подобием».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Мнение: О геноциде населения Украины

27.07 / Мнение: Медицина

01.08 / Мнение: Митинги в Хабаровске. 01.08.2020

07.07 / В Казани затопило целый микрорайон

27.08 / Мнение: Качели

15.11 / Мнение: Ни хера себе…!

02.08 / Сотрудникам ЧВОК “Мар” достался очень непростой маршрут

09.10 / Мнение: Пророчество афганского крестьянина

07.12 / Мнение: Опасные похороны

05.11 / Повторное заражение COVID-19: назван влияющий фактор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска