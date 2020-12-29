Памятник нововоронежской Аленке установят возле здания Пенсионного фонда России

29.12.2020, 15:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Памятник нововоронежской Аленке, демонтированный спустя три дня после установки, передадут в собственность Пенсионного фонда России.

В ведомстве, в свою очередь, сообщили, что планируют установить скульптуру перед зданием главного офиса на улице Шаболовка, 4.

– По-моему, у автора получилась очень хорошая скульптура, которая многим понравилась, а не понравилась исключительно ретроградам и людям с плохим художественным вкусом. Я часто бываю в Европе на выставках изобразительного искусства и аукционах по продажи роскоши, и могу сказать, что там «Алёнку» бы купили за несколько миллионов долларов. А нам вполне Алёнка подойдёт, она станет нашим талисманом. Пенсионеры будут ходить по улице и вдохновляться ей. Одним словом, сделаем подарок пенсионерам, – прокомментировал решение председатель ПФР Максим Топилин.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице «ВКонтакте» попросили мэрию не «позорить город этим уродством», убрать «этот шедевр», называли памятник «чертовщиной», «ущербным подобием».