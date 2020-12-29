 

Мнение: Не понимаю тех, кто не любит Новый год и ещё другим праздник портит.

29.12.2020, 15:04, Разное
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Когда-то я выложил в группах фото своей любимой ёлочной игрушки (той, которая в виде звезды Давида). Тотчас прибежала какая-то сектантка и выложила простыню о том, что Новый год якобы плохой праздник и надо его запретить, потому что в древности на деревья на этот праздник кишки вешали. А меня уже всякие альтернативно одарённые, стремящиеся другим праздники портить, за жизнь задолбали, о чём я ей и написал. Но сектанты возражения никогда не слышат и поэтому она продолжала нести своё. И вот мне стало интересно – а ЗАЧЕМ вообще такие приходят нести свой бред? Что, она думает, я после этого откажусь праздновать Новый год и сразу же пойду выброшу ёлочные игрушки? И ещё мне стало непонятно – а почему многие не любят Новый год и ещё хвастаются этим в интернете? Что, в нашей жизни так уж овердофига праздника и поводов для радости, что нельзя на Новый год сказку себе позволить, а вот надо из принципа сопротивляться всеобщей радостно-праздничной атмосфере, чтобы все знали, что ты нитакойкакфсе? И зачем другим-то праздник портить, я тем более не понимаю? Ну, не отмечаешь ты, тупо устраиваешь себе такие же обычные будни в этот день, как будто других дней мало, но другие-то люди тут при чём, антшульдикт мир?

Источник: Достало



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