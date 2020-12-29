 

Дмитриев заявил об отсутствии политической воли у Лукашенко: Перемены не остановить

29.12.2020, 14:54, Разное
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Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев заявил, что Александр Лукашенко пытается построить страну, где запрещено любое инакомыслие. Глава республики запугивает граждан репрессиями, но долго издеваться над людьми он не сможет. “Движение перемен не остановить”, – сказал оппозиционер.

Для давления на белорусов Лукашенко использует силовиков. В начале августа президент убедил омоновцев, что протестующие хотят их распять. Но уже спустя четыре месяца они увидели, что оппозиционеры – мирные люди, которые не призывают к насильственному захвату власти.

По словам Дмитриева, чем дольше в республике будет развиваться силовой сценарий, тем крепче будет становиться положение силовиков во власти. Рано или поздно они захотят, чтобы Александр Лукашенко передал им часть полномочий. Но президент точно откажет им, что приведет к падению его авторитета.

Оппозиционер сообщил, что у действующего главы страны нет политической воли и экономических ресурсов для того, чтобы оставаться на посту много месяцев. Все, что может сегодня Александр Лукашенко, – это запугать инакомыслящих расправой и закрыть границы. Однако у него ничего не выйдет.



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