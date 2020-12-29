 

“В таком имидже – большинство России”, “Хулиганы”, “А мы так живем”. В сети раскритиковали “домашние” фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео

29.12.2020, 11:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский продюсер Яна Рудковская 29 декабря в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена вместе с российским артистом Филиппом Киркоровым, певицей Ольгой Бузовой и своим шестилетним сыном Александром Плющенко.

Киркоров позирует в кадре в тельняшке и спортивных штанах, а Бузова с Рудковской для съемок нарядились в домашние цветастые халаты, уложив небрежно волосы в пучки. Сын Рудковской запечатлен на фото в широких штанах и белой майке.

Компания в качестве фона выбрала антураж, напоминающий дизайн советских квартир с ковром на стене.

“Мне кажется, в таком имидже и гриме вы нас еще не видели”, – подписала Рудковская фото.

“А вот в реале бы они так жили, как в провинциях живут, посмотрела бы я”, – прокомментировали антигламурные фото фолловеры Рудковской.

“Хулиганы”, – отреагировала на публикацию Татьяна Навка – супруга пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова.

“А мы так живем”, – написали пользователи сети.

“В таком имидже большинство России”, – заявили подписчики.

По словам Рудковской, фотографии были сделаны во время съемок новогоднего клипа на песню “Снежинки”, премьера которой состоялась 28 декабря на YouTube-канале бойфренда Бузовой – певца Dava.

ВИДЕО
Видео: Dava / YouTube

Новогодний ролик снят по мотивам сказки Шарля Перро “Золушка”. По сюжету у героини Бузовой и певца Dava есть дочь, которой родители под Новый год решили рассказать историю своего знакомства. В ней Бузова изображена была Золушкой из бедной семьи, а Dava – cыном обеспеченных родителей. Родителей героини Бузовой сыграли Рудковская и Киркоров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Меркель: Борьба с исламистским террором – это наша общая борьба

31.07 / На крымской трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП

25.08 / Американский эксперт – обратная сторона позитивной дискриминации — американцы азиатского происхождения обвиняют ведущие университеты страны в расизме

04.07 / Борющимся с коронавирусом пензенским врачам подарили квартиры

25.07 / Российские ученые рассказали, как помочь незрячим людям видеть

10.08 / Крымского архиепископа ПЦУ Климента возвели в сан митрополита

23.10 / В 2014 году Россия отказалась участвовать в переговорах по Будапештскому меморандуму – Дещица

21.07 / Лукашенко заявил об «очень опасном» моменте для Белоруссии

23.10 / Лидер Нагорного Карабаха попросил Путина о помощи в урегулировании военного конфликта

10.11 / Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска