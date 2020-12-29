 

Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал

29.12.2020, 14:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Заразившаяся коронавирусом 86-летняя советская и российская актриса Алиса Фрейндлих находится в отдельной палате санкт-петербургской больницы и интересуется, можно ли ей курить. Об этом 29 декабря написал Telegram-канал Mash.

Сообщается, что медики озвучили оптимистичный прогноз относительно выздоровления актрисы, а ее нынешнее состояние называют стабильно тяжелым и таким, которое соответствует возрасту пациентки.

По информации Telegram-канала, у Фрейндлих поражено около 50% поверхности легких, она находится в сознании и может говорить.

28 декабря стало известно, что заразившаяся коронавирусом Фрейндлих находится в реанимации с 25 декабря, а все спектакли с ее участием в БДТ имени Товстоногова отменены.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 28 декабря количество заболевших превысило 3,07 млн человек, из которых 55,1 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В России журналистку признали виновной в пропаганде терроризма

16.11 / “Нельзя помнить о чем-то только два года”. ЕСПЧ принял к рассмотрению иск вдовы отравленного полонием Литвиненко к РФ

24.07 / Участники протеста в Болгарии забросали здание правительства перепелиными яйцами

24.11 / Массовое тестирование может помочь “убить” COVID-19 за полтора месяца – исследование

09.09 / Люди в масках зашли в дом Колесниковой

19.08 / Следственный комитет Беларуси подтвердил смерть участника акции протеста в Бресте

02.11 / Второй карантин обойдётся Германии в €19 млрд

28.11 / ЕС отреагировал на убийство иранского физика-ядерщика

07.10 / В Иваново выпустили уникальное кимоно в честь дня рождения Путина

13.09 / Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска