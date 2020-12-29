Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал

29.12.2020, 14:52, Новости дня

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Заразившаяся коронавирусом 86-летняя советская и российская актриса Алиса Фрейндлих находится в отдельной палате санкт-петербургской больницы и интересуется, можно ли ей курить. Об этом 29 декабря написал Telegram-канал Mash.

Сообщается, что медики озвучили оптимистичный прогноз относительно выздоровления актрисы, а ее нынешнее состояние называют стабильно тяжелым и таким, которое соответствует возрасту пациентки.

По информации Telegram-канала, у Фрейндлих поражено около 50% поверхности легких, она находится в сознании и может говорить.

28 декабря стало известно, что заразившаяся коронавирусом Фрейндлих находится в реанимации с 25 декабря, а все спектакли с ее участием в БДТ имени Товстоногова отменены.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 28 декабря количество заболевших превысило 3,07 млн человек, из которых 55,1 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.