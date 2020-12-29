 

Власти Боснии и Герцоговины заявили, что подаренную Лаврову украинскую икону получили от сербской семьи. Но никаких доказательств не предоставили

29.12.2020, 14:52, Новости дня
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Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил посольству Украины, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову, якобы “находилась во владении семьи из Республики Сербской” и является “семейной иконой “. Об этом спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил в комментарии LB.ua.

“Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его вступления в собственность остается открытым”, – отметил он.

МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики, Офисом генпрокурора, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают устанавливать обстоятельства, при которых икона попала в БиГ.

Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинского следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы.

Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине 14–15 декабря. Позже стало известно, что Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. Предположительно икону с оккупированного Донбасса вывез председатель Ассоциации ветеранов Армии Сербии Душко Вукотич в мае 2018 года. Он якобы получил ее в подарок от представителей “ЛНР” и “ДНР”.

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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