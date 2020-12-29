Арестован главный фигурант дела о хищениях в РАНХиГС

29.12.2020, 14:44, Новости дня

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Лефортовский суд Москвы арестовал директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Игоря Барцица, который является главным фигурантом уголовного дела о хищениях государственных средств в академии.

Барцица обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 21 февраля 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее ФСБ раскрыла схему хищения госсредств в РАНХиГС. Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»). Сообщалось, что по делу о хищениях в РАНХиГС была задержана декан факультета управления экономикой Светлана Ларина, которую отправили под домашний арест.