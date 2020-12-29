Названо вероятное местонахождение пропавших моряков с «Онеги»

29.12.2020, 14:44, Новости дня

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Члены экипажа рыболовного траулера «Онега», пропавшие во время крушения в Баренцевом море, могут находиться внутри затонувшего судна на глубине около 130 метров, сообщили представитель экстренных служб.

«Затонувшее судно находится на глубине 130 метров. Вероятнее всего, большинство из 17 человек находятся в затонувшем судне», – передает его сообщение РИА «Новости».

Источник рассказал, что на место крушения будет отправлен подводный аппарат, способный работать на глубине до 350 метров. Прибытие аппарата к месту катастрофы ожидается утром 31 декабря.

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли. В районе крушения «Онеги» нашли только три спасательных круга.

Во вторник источник заявил об отсутствии шансов найти рыбаков с затонувшего в Баренцевом море судна.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших во время крушения траулера «Онега» в Баренцевом море.