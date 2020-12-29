Умер модельер Пьер Карден

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29.12.2020, 14:44, Новости дня
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Французский модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни, сообщили его родственники.

Информацию об этом передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Модельер родился в Италии в 1922 году. Начинал свою карьеру как театральный художник. С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды. В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин и создал первую коллекцию мужской одежды. В 1970 году Карден создавал дизайн для НАСА. В 1975 году открыл свой первый мебельный бутик в Париже, на улице Фобур-Сент-Оноре.

Одной из «муз» Кардена была балерина Майя Плисецкая, для которой он создавал костюмы.



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