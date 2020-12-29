 

Младший брат Майли Сайрус впервые станет отцом

29.12.2020, 14:42, Разное
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Пока у Майли Сайрус никак не получается обрести собственное счастье, ее младший брат, 26-летний Брейсон Сайрус, уверенно и постепенно движется к этой цели. В 2018-м он объявил о помолвке, в 2019-м – женился, а вот теперь, под конец непростого 2020-го, объявил о том, что вскоре впервые станет папой. Они с женой Стеллой МакБрайд ждут сына.

Запредельно рад сообщить о том, что @stellamcyrus и я ждем нашего первого ребенка. У нас будет мальчик, ждем его в июне. Уже невероятно влюблен в этого маленького парня, – подписал Брейсон снимок, на котором они со Стеллой позируют на фоне праздничной елки и со снимком УЗИ в руках.

2020-й был, мягко говоря, трудным годом, но в то же время он принес мне лучший подарок в моей жизни! Жду не дождусь встречи с нашим маленьким мальчиком этим летом. Не терпится понаблюдать за тем, как он будет распространять свет и счастье среди всех, кто его окружает. Ты будешь лучшим отцом на свете @braisonccyrus, – подписала то же фото Стелла.

Напомним, Брейсон Сайрус объявил о помолвке с визуальным мерчендайзером Стеллой МакБрайд в ноябре 2018 года. На тот момент они были знакомы всего несколько месяцев, но, по словам Брейсона, он сразу понял, что встретил своего человека: “Моя жизнь изменилась к лучшему в этом году по многим параметрам, но самое потрясающее из всего этого – то, что я встретил и полюбил тебя”. Бриллианту в обручальном кольце музыкант предпочел опал, а само украшение было сделано в виде веточки с листьями.

В ноябре 2019-го пара сыграла свадьбу, устроив вечеринку в техасском стиле. Торжественные наряды они быстро сменили на самый обыкновенный casual в виде рубашек и джинс, а пафосному застолью предпочли семейный ужин за большим столом.



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