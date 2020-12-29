Республиканцы унизили Трампа, отклонив его вето на законопроект об обороне

29.12.2020, 14:34, Новости дня

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Накануне в палате представителей конгресса США республиканцы пошли против президента. Они объединились с демократами, чтобы отменить его вето на законопроект об обороне. Это голосование, которое должно было показать влияние главы Белого дома на его однопартийцев, стало унижением для Трампа, считает The Times.



Reuters

Накануне вечером Дональд Трамп получил «унизительный отпор» со стороны собственной партии. Более 100 конгрессменов-республиканцев объединились с демократами, чтобы впервые преодолеть президентское вето большинством в две трети голосов, пишет The Times.

Издание поясняет: ранее глава государства заблокировал законопроект о расходах на оборону. Прежде всего, Трампа не устраивало то, что документ не предусматривал снятие защиты с социальных сетей, которые «разозлили» президента цензурой некоторых его сообщений.

Он также выступил против того, что законопроект ограничивал его стремления вывести американские войска из Афганистана, Германии и Южной Кореи, а также сохранить имена военных баз, названных в честь генералов конфедерации. В первом чтении 8 декабря документ был принят большинством обеих партий, отмечает издание.

Во время вчерашних дебатов самый высокопоставленный республиканец в комитете палаты представителей по вопросам вооружённых сил Мак Торнберри отступился от Трампа. Они призвал коллег по партии преодолеть вето президента и поставить «интересы страны на первое место».

«Я продолжаю отстаивать этот закон, так как более 80 процентов палаты представителей выступили за него всего лишь 20 дней назад. Это всё тот же проект. В нём не изменилось ни одной запятой», — заявил конгрессмен. «Это голосование касается поддержки наших войск и защиты Америки», — добавил он.

Ранее Трамп также призывал конгрессменов увеличить прямые выплаты по борьбе с пандемией с $600 до $2000, чем «вызвал переполох» среди своих однопартийцев. Предложение получило одобрение двух третей в палате представителей, но 130 республиканцев «восстали» против президента и не поддержали эту меру.

В конце концов, глава Белого дома подписал законопроект, но поставил республиканцев в затруднительное положение, потребовав более высоких выплат всего через несколько дней после того, как партийные лидеры в Вашингтоне отклонили их, назвав «слишком высокими». Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей и высокопоставленный демократ в конгрессе, с энтузиазмом откликнулась на призыв Трампа повысить компенсации до $2 тыс., чего её партия безуспешно добивалась в течение многих недель.

Два этих голосования в палате представителей расценивались как испытание влияния Трампа на его партию. Ведь он просил конгрессменов-республиканцев изменить позиции, которые они занимали в начале декабря, обращает внимание издание.

Теперь законопроектам об обороне и финансовой помощи в связи с COVID-19 предстоит отправиться на рассмотрение в сенат. Предполагается, что у верхней палаты парламента будет ещё меньше желания поддерживать президента в этих двух вопросах, подчёркивает The Times.