 

Строительство «Северного потока — 2» в немецких водах завершено

29.12.2020, 14:34, Новости дня
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Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило строительство участка «Северного потока — 2» в немецких водах, пишет Der Standard. Сейчас судно находится на пути в порт Висмар: в середине января «Фортуна» должна продолжить работу в датских водах.


Reuters

 Несмотря на угрозы санкций со стороны США, РФ продолжает строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет Der Standard. В минувший понедельник в Nord Stream AG заявили о том, что участок газопровода в немецких водах полностью завершён.

Российский корабль-трубоукладчик «Фортуна» покинул место работ и сейчас отправляется в порт города Висмар, пишет издание. В середине января «Фортуна» должна продолжить работы в датских водах. Der Standard напоминает, что судно начало работу по прокладке труб в начале декабря.

Раннее представитель американского правительства отмечал, что Nord Stream AG создаёт «пугающую шумиху» вокруг достраивания 2,6 км участка газопровода в немецких водах, учитывая, что «это труба, по которой никогда не будет поставляться российский газ». Как отмечает издание, российский газопровод является бельмом на глазу для США.

Администрация Дональда Трампа и республиканцы с демократами из конгресса заявляют, что «Северный поток — 2» сделает Европу излишне зависимой от российского газа. Кроме того, США намерены поставлять в Европу свой СПГ, несмотря на то что поставки газа по газопроводу выгоднее с экономической точки зрения.  Между тем, в минувший понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о том, что Берлин продолжит и дальше поддерживать строительство «Северного потока — 2».



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