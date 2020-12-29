Украинский суд арестовал имущество главы Партии венгров Украины

29.12.2020, 14:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое при обыске у руководителя Партии венгров Украины Василия Брензовича. Как передаёт «Корреспондент», ранее СБУ обнаружила во время обысков ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую Большую Венгрию и создание этнической автономии в украинском Закарпатье.



zak.depo.ua

Закарпатский апелляционный суд наложил арест на имущество, изъятое при обыске у руководителя Партии венгров Украины Василия Брензовича. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество Брензовича и полностью удовлетворил её.

«С учётом того, что соответствующее имущество является вещественным доказательством в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершённого преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество», — резюмировала пресс-служба.

Как напоминает издание, в конце ноября СБУ проводила обыски у функционеров одного из благотворительных фондов от Общества венгров и председателя фракции КМКС Василия Брензовича. Во время обысков обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую Большую Венгрию и создание этнической автономии в украинском Закарпатье.