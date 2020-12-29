Пенсионный фонд выпустил памятку «Как накрыть новогодний стол за 350 рублей»

29.12.2020, 14:27, Разное

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Пенсионеры Тульской области получили в пенсионном фонде брошюры, рассказывающие о способах бюджетно отметить Новый год.

Пожилым людям предложено 4 варианта сервировки праздничного стола, при этом суммарная стоимость продуктов, необходимых для этого, не превышает 350 рублей.

Как сообщила представитель ПФР по Тульской области Наталья Скоробогатова, брошюра призвана помочь пенсионерам отметить всенародно любимый праздник, не выходя за рамки своих финансовых возможностей. При сервировке стола особое внимание советуют уделить перловой крупе, лапше быстрого приготовления, а также варёной моркови.

В числе блюд представлены сразу 3 рецепта салата, для приготовления которого нужны только огурцы, а также способ отключить кинескоп телевизора, чтобы сэкономить на электричестве при просмотре новогоднего телеэфира.

– Мы хотим показать людям, что можно отмечать Новый год, не влезая в кредиты. Моя мама, пенсионерка, только в октябре погасила кредит на красную икру, которую взяла в 2014 году. Каждое второе коллекторское агентство в Туле специализируется на возврате кредитов, взятых на салат «оливье» и шампанское. Мы делаем всё возможное, чтобы повысить уровень жизни наших пенсионеров, поэтому и выпустили эту брошюру, – сказала Скоробогатова.

Ранее Минздрав советовал пенсионерам покупать продукты для новогоднего стола в «Азбуке вкуса».