Ученые объяснили опасность ковыряния в носу во время пандемии

29.12.2020, 14:26, Разное

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Известно, что возбудители респираторные инфекции попадают в организм через слизистые носа, носоглотки и рта.

Ковыряя в носу, не помыв руки с мылом и не обработав их антисептиком, вы всерьез рискуете доставить коронавирус прямиком на слизистую. Об этом в комментарии CNN рассказал профессор Медицинской школы Вашингтонского университета Пол Поттинджер (Paul Pottinger).

Кроме того, кожа внутри носа очень нежная, и от ковыряния, особенно с острым маникюром, на тонких тонких эпителиальных покровах полости могут образовываться крошечные порезы.

– Как только этот барьер нарушен, открывается доступ в капиллярное русло, которое становится каналом для заражения вирусными частицами. Таким образом вы значительно увеличиваете риск попадания инфекции прямо в кровоток, – объяснил молекулярный вирусолог Седрик Бакли (Cedric Buckley) в интервью тому же изданию.

Во время пандемии лучше избавиться от всех навязчивых привычек, связанных с постоянным контактом со слизистыми (перестать грызть ногти, выщипывать волосы в носу), считают ученые. Эти привычки повышают риск заражения не только коронавирусом, но и и другими инфекциями. Они могут быть симптомами обсессивно-компульсивного расстройства, сравнительно серьезного психического расстройства. Поэтому не исключено, что для избавления от них может потребоваться посещение узких специалистов, например, психиатра.

Специалисты также обращают внимание, что привычка ковырять в носу может быть связана с постоянным дискомфортом или заложенностью носа, а не навязчивым желанием занять руки. В этом случае необходима консультация отоларинголога (ЛОР-врача). Возможно, все дело в искривленной носовой перегородке или воспалительных процессах.

Всем любителям поковырять в носу или погрызть ногти ученые рекомендуют почаще носить маску — главный атрибут профилактики заражения.

– Если вы хотите расстаться с привычкой ковырять в носу, то лучший способ это сделать — воспользоваться редким моментом в истории человечества, когда мы все вынуждены постоянно прикрывать лицо, – отметил Пот Поттинджер.