Секреты успеха лучших производителей

29.12.2020, 14:02, Разное

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Знак качества и признание россиян получили: АО Газпромбанк, онлайн-магазин продуктов Утконос, сеть магазинов одежды Gloria Jeans, молочные и кисломолочные продукты “Вкуснотеево”, подсолнечное масло “Затея”, макаронные изделия BAISAD, семечки “Джинн”, двери “Волховец” и Torex, кровельные материалы Katepal и “Металл Профиль”, средства личной гигиены “Я САМАЯ”, антибактериальные средства AURA antibacterial, чистящие средства Sanita и Sanfor, средство для мытья посуды AOS, медицинские препараты “Лактофильтрум”, “Афобазол”, “Тантум-Верде”, “Ксилен”, “Слабилен”, “Фосфалюгель” и многие другие.

В связи с ограничениями COVID-19, в этом году запись гала-концерта и награждение победителей состоялись не в Кремле, а в студии Русского Голливуда – киноконцерна “Мосфильм”. Перед зрителями и победителями Премии со своими лучшими хитами выступили звезды эстрады Дима Билан, Зара, Александр Буйнов, Ирина Дубцова и Артем Качер, Стас Пьеха, Юлия Савичева, Хор Турецкого, SOPRANO и многие другие. Бессменный ведущий вечера, Александр Олешко, открыл рождественский вечер премьерой песни “Снег”.

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Между тем, мы спросили представителей компаний-победителей, как им удалось добиться успеха в это непростое время?

Ступинский химический завод – производитель продукции бренда Sanfor и Sanita.

Анастасия Клименкова, директор по маркетингу Ступинского химического завода, рассказывает:

– В период пандемии потребители стали не только чаще, но и впрок покупать средства, позволяющие проводить уборку и дезинфекцию в домашних условиях. Так, например, серьезно выросли продажи хлорсодержащих и антибактериальных продуктов.

По словам Анастасии, на рынке одновременно наблюдалось два тренда.

– С одной стороны – потребители стали чаще убираться, так как теперь все понимают: чистота и гигиеническая обработка квартир, подъездов – это обязательное условие сохранения здоровья и снижения распространения вирусной инфекции, – рассказывает директор по маркетингу. – С другой стороны, люди чаще стали задумываться о вреде бытовой химии и начали смещать спрос в сторону более экологичных продуктов, позволяющих делать уборку полностью безопасной, даже для детей и животных. В целом же пандемия привела к росту продаж.

Как пояснила Анастасия, завод выпускает продукцию для домашнего использования, клининговых компаний, гостиниц и ресторанов. В ассортименте компании представлены средства на любой запрос потребителя – всего более 600 позиций!

– Все производственные процессы сосредоточены внутри завода – от разработки рецептуры до изготовления упаковки. Благодаря такому подходу, предприятие не зависит от работы сторонних подрядчиков, что значительно сокращает сроки выпуска продукции, – рассказывает директор по маркетингу. – В отличие от многих участников рынка, мы никогда не удешевляем рецептуру: нам важно оставаться максимально честными с покупателями и партнерами. Все рецептуры проходят проверку на эффективность и безопасность в лаборатории НИИ Бытовой химии. Для нас главным в работе всегда было и остается качество. Мы предлагаем продукцию в разных ценовых сегментах, помогаем дистрибьютерам с продвижением товара и обучением сотрудников. Мы гордимся своим результатом, но не собираемся останавливаться на достигнутом.

В номинации “Сливочное масло”, “Молоко и сливки”, “Кисломолочные продукты” победил известный бренд “Вкуснотеево”.

Генеральный директор группы компаний “Молвест”, Анатолий Лосев, также поделился секретом успеха.

– Пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией, не повлияла на производство молока, но сказалась на спросе населения на молочную продукцию. При введении карантина мы наблюдали повышенный спрос на продукцию с длительным сроком хранения. Увеличились объемы продаж ультрапастеризованной продукции торговой марки “Вкуснотеево”, в том числе сливочного масла и сыров.

По словам Анатолия Николаевича, потребители выдвигают новые требования к продуктам.

– Меняются тренды и дизайны, формат упаковки и ассортимент. Но в основе выбора, я считаю, всегда остается неизменно высокое качество. Потребитель прекрасно знает, что мы можем гарантировать стабильность качества продуктов, поскольку сырье для их производства получаем с наших молочных ферм. Мы знаем, чем кормим наших животных, ведь корма для коров выращиваем и производим на предприятиях нашего холдинга. Это наша степень ответственности перед потребителем и наше преимущество перед конкурентами, – рассказал генеральный директор.

Как пояснил Анатолий Лосев, производственный процесс в новых условиях несколько изменился.

– В связи с пандемией, Роспотребнадзор утвердил правила, которые обязаны соблюдать все предприятия страны. Чтобы снизить риск заражения своих сотрудников, мы предприняли целый ряд специальных мер. Так, например, для работников подразделений в каждом помещении размещены антисептики. А перед началом смены всем работникам измеряют температуру, – рассказал Анатолий Николаевич.

Также, по его словам, всех сотрудников компании оснастили средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Особое внимание на производстве уделяется дезинфекции помещений: специальными растворами обрабатывает входные двери, мебель и оборудование.

– Мы в полной мере и с высокой степенью ответственности подошли к контролю ситуации на предприятии. Для своих сотрудников мы проводим бесплатное тестирование на коронавирус. Помимо этого, мы сохранили весь штат сотрудников компании и оплату труда, – пояснил Анатолий Лосев.

Кстати, в этом году торговая марка “Вкуснотеево” отметит 20-летний юбилей.

– За годы работы мы заслужили доверие сотен тысяч потребителей разных возрастов и вкусовых пристрастий. Наша продукция продается в более, чем в 30 регионах нашей страны и за ее пределами. Мы производим качественный, натуральный продукт. Именно, благодаря любви покупателей, мы крепко стоим на ногах и уверенно смотрим в будущее, – пояснил генеральный директор.

По его словам, группа компаний делает все для того, чтобы стать первым на рынке.

– Мы ведем планомерную работу по усовершенствованию производственных процессов и внедрению современных технологий в упаковке и, в первую очередь, ее качественном содержании, – пояснил Анатолий Лосев. – Наши технологи непрерывно работают над оптимизацией ассортимента, вводом на рынок вкусных новинок молочной категории. Мы регулярно изучаем рынок, проводим потребительские исследования, а также работаем на увеличение знания марки и поддержанием лояльности и востребованности продуктов марки “Вкуснотеево” у российского потребителя. Мы, безусловно, настроены только на лучшее и регулярно анализируем тренды молочного рынка. Наша компания намерена развиваться, наращивать производственные мощности, увеличивать ассортимент линейки бренда “Вкуснотеево” и расширять экспортный потенциал. Мы ожидаем новых побед на российских и международных конкурсах и выставках. Помимо этого, в 2021 году торговую марку “Вкуснотеево” ожидает ребрендинг.

В номинации “Антибактериальные средства” победил бренд AURA. Екатерина Сироткина, бренд-директор направления “Гигиена” и ЭКО-проекты департамента маркетинга, рассказывает:

– Потребители стали более требовательны к продукции. Особенный интерес люди проявляют к антибактериальным продуктам. Покупатели уделяют внимание к составу и действующим компонентам – спирт, хлоргексидин и другие, а также ищут действенные продукты и комплексы для защиты себя и своей семьи. На основе данных по рынку и изменению потребительского поведения, наша компания разработала продукцию, которая сможет удовлетворить требования потребителей. Мы выпустили линейку Derma protect антибактериальной продукции на уникальном натуральном антибактериальном комплексе – Salibact. Эта продукция оказывает антибактериальное действие и обеспечивает пролонгированную защиту. Антибактериальное действие нашей продукции доказано протоколами испытаний.

Также, по словам Екатерины, специально для борьбы с вирусами, разработаны влажные салфетки AURA ANTIBACTERIAL STOP VIRUS – дезинфицирующие салфетки, лосьон которых на основе хлоргексидина – известного антисептика широкого спектра действия, который уничтожает до 99,9 процентов болезнетворных бактерий и вирусов. Эффективность подтверждена протоколами испытании НИИ Эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского. Салфетки эффективно очищают кожу от загрязнений и надежно защищают от бактерий.

– А еще мы расширили ассортимент продукцией на основе спирта, который известен всем как эффективное антибактериальное средство, – пояснила Екатерина Сироткина.

Бренд-директор также рассказала о ватной продукции “Я самая”.

– Главное требование потребителя к этому товару – приемлемая цена, – рассказывает Екатерина. – Во время пандемии сильно вырос спрос на более дешевую продукцию. Особое внимание потребитель уделяет промо-акциям. Чтобы поддержать потребителя, наша компания этой осенью запустила ПРОМО и выпустила продукцию с акцией 1+1 и 1+50 процентов в подарок.

Как пояснила бренд-директор, многие потребители переключили свое внимание на СТМ – собственные торговые марки. Производители увеличивают трейд-маркетинговые бюджеты, уделяя все больше внимания продвижению продукции в сетях.

– Мы решили помимо участия в промо-календарях сетей запустить от компании длительную акцию 1+1 и 1+50 процентов в подарок на большое количество позиций регулярного ассортимента: гигиеническая продукция, косметика и детская продукция, – рассказывает Екатерина Сироткина.– В акции участвуют так же и ассортимент антибактериальной продукции: мыло, влажные салфетки и санитайзеры.

По словам бренд-директора, в период пандемии конкуренция на рынке резко усилилась:

– На рынке появилось много новых мелких игроков, которые смогли оперативно выпустить продукцию под новые требования потребителей. Время покажет, но, я думаю, большая часть мелких производителей уйдут, останутся игроки, которые на рынке уже давно, – считает Екатерина Сироткина.

В номинации “Семечки” уже не в первый раз победила торговая марка “ДЖИНН”. Анастасия Буланова, коммерческий директор компании “Смарт”, рассказывает: – Мы всегда помним, что делаем свою продукцию для реальных людей, поэтому стараемся смотреть на результат своего труда их глазами. Это помогает оставаться верными главному нашему принципу – качество во всем: от выращивания и переработки сырья до обжарки, упаковки и продажи семечек.

По мнению Анастасии, 2021 год будет очень интересным и полным вызовов.

– Мы не знаем точно, что нас всех ждет, но точно знаем, что мы не намерены останавливаться на достигнутом и будем дальше радовать своих покупателей качественной продукцией. В том числе новинками, которые пополнили нашу продуктовую линейку, – заявила Анастасия Буланова. – Это особая кондитерская полосатая семечка – “Джинн Солнечный великан”. Мы надеемся, что не просто сохраним свои позиции, но и продолжим движение вперед, в том числе, выйдем на новые рынки.

В номинации “Природная вода” победило АО “Липецкая росинка”. Дмитрий Лутов, коммерческий директор компании, считает, что пандемия, безусловно, сказалась не только на жизни населения всей страны, но и на деятельности предпринимателей и предприятий в сфере торговли и производстве продуктов питания.

– В условиях введенных ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, многие потребители потеряли основной источник дохода. Вследствие этого, с конца марта наблюдалось снижение покупательской активности, которая стабилизировалась в июне месяце, – рассказывает Дмитрий Игоревич. – С наступлением пандемии проявилась тенденция перетекания продаж из традиционных розничных магазинов в онлайн-площадки. Нашей компании, как и многим другим, пришлось адаптироваться к новым обстоятельствам. Мы начали активно сотрудничать с интернет-магазинами. Однако, и после ослабления карантинных мер, онлайн-покупки не утратили свою популярность.

Как пояснил Дмитрий Лутов, потребители в последние месяцы выдвигают новые требования к товару.

– Несомненно, в сложившейся ситуации люди стали более осторожны и, в тоже время, избирательны в своих предпочтениях. Потребители все чаще покупают известные бренды местных производителей. Качество, безопасность, состав, и цена – это основные конкурентные показатели, на основании которых совершается покупка, – убежден Дмитрий Игоревич.

По его словам, чтобы находиться на уровне с конкурирующими марками, предприятие старается поддерживать качество продукции и цены на прежнем уровне, все больше уделять внимание акциям лояльности и стимулирующим мероприятиям, предлагая потребителям достойный выбор из широкой линейки продукции.

– Мы выпускаем современный, полезный и привлекательный продукт, доступный для каждого покупателя. Качество нашей продукции не зависит от пандемии, – пояснил Дмитрий Лутов.

Лидия Волкова, бренд-менеджер препарата “Лактофильтрум” (компания “Отисифарм”) также поделилась секретом успеха.

– Чтобы стать первым на рынке, важно слушать и слышать потребителя, чтобы быть для него всегда актуальным. Сейчас покупатели особо внимательно относятся к выбору продуктов на полке в магазинах и в аптеках. Мы гордимся тем, что “Лактофильтрум” – особенный препарат. Он не только очищает организм от токсинов и аллергенов как сорбент, но и восстанавливает микрофлору при дисбактериозе, и синдроме раздраженного кишечника как пребиотик. Лактофильтрум, помимо помощи при дискомфорте в животе, еще и улучшает состояние кожи при атопическом дерматите и крапивнице. Предлагая комплексное действие, мы позволяем потребителю приобретать один препарат, а не покупать отдельно сорбент и отдельно пребиотик. Рады, что наши потребители понимают преимущества препарата и продолжают выбирать “Лактофильтрум”.

Лидия Волкова очень ждет наступления Нового года.

– “Жизнь больше не будет прежней!” – очень популярная фраза в 2020 году. А как хотелось бы вернуться в ту реальность, которая казалось нам нормой еще в начале года! –

рассуждает Лидия. – Приближение 2021 года наполнено для меня ожиданием энергии живых встреч и ярких впечатлений от путешествий. Большая свобода откроет новые возможности для потребителей. Это значит, что для нас, маркетологов, будет много новых вызовов.

Терехова Елизавета, менеджер по организации мероприятий отдел маркетинга неврологических препаратов компании “Отисифарм” рассказала о другом победителе голосования – препарате “Афобазол”.

– Первыми становятся бренды, которые наиболее полно отвечают потребностям тех групп людей, которым препарат необходим. И здесь главную роль играет состав и действие препарата, – пояснила Елизавета. – В категории безрецептурных противотревожных средств важно, чтобы препарат не просто способствовал уменьшению симптомов тревоги и стресса, но еще не имел побочных эффектов в виде сонливости и привыкания. С нашей стороны, как производителя, важно обеспечить высокое качество продукта, его наличие в аптеках, поддержание доступной цены, а также обеспечение необходимой информации о продукте как для специалистов, так и для потребителей, которая поможет разобраться, насколько подходит препарат, уточнить наличие противопоказаний и дозировку.

По словам Елизаветы Тереховой, ее главное ожидание от будущего года, это безусловно, завершение пандемии и всех ограничений, которые негативно повлияли на качество жизни многих людей.

– В связи с этим, хочется пожелать, чтобы будущий год приносил больше радостных моментов, а с тревогами и стрессом поможет справляться “Афобазол”, – уверена Елизавета.

Партнерами премии “МАРКА № РОССИИ 2020” выступили компании: “Липецкая Росинка”, “Дом Елисабет”, КФ “Волшебница”, Grand Clinic, Объединенные кондитеры.

Елизавета Моргульчик, учредитель модного дома “Елисабет”, который выступил партнёром Премии, рассказала, что 2020 год стал для ее бизнеса и бренда очень значимым.

– Я поняла, что мобильна, творчески подхожу к важным моментам: и в основной деятельности-производстве, и в отношениях с коллективом фирмы, – пояснила Елизавета. – В этот период замкнутости, хотелось больше радовать себя и окружающих. В этот год мы активно участвовали во многих мероприятиях – используя те моменты, когда были послабления режима самоизоляции. Особенно важным стал для моего бренда центральный месяц года – июль: месяц выхода из самоизоляции. Дом “Елисабет”, пройдя очень серьезную комиссию, вступил в члены МОА Союз Дизайнеров, мы выезжали “на гастроли” показ в Ленинградской области на Праздник Роз. Наш модный дом создал патриотическую коллекцию, посвященную 75-летию со Дня Победы. Показы наших коллекций в 2020 году были искренним и одухотворенным желанием делится с миром красотой!

Ирина Бровкина, управляющий директор партнера премии – сети Grand Clinic, считает, что уходящий год стал для компании очередной точкой роста.

– К тому же у многих людей появилось более осознанное отношения к своему здоровью. Его ценность – и в первую очередь важность укрепления иммунитета – стала основной.

Как пояснила Ирина, в течение 13 лет Grand Clinic собирала передовой мировой опыт в области медицины адаптаций и сформировала собственную научно-производственную базу – В нашей сети клиник за здоровьем пациентов следят исключительно врачи превентивной медицины с колоссальным опытом в медицине долголетия, – рассказывает Ирина Бровкина.

В 2020 году в сети клиник помогли восстановиться после короновируса более чем 2000 пациентов. Более чем тысяче пациентов провели реабилитацию при сердечно – сосудистых заболеваниях. Более 500 пациенток смогли забеременеть.

– Более 4000 пациентов мы избавили от депрессивных расстройств. Более 3000 пациентов провели у нас реабилитацию при заболеваниях опорно –двигательного аппарата, – перечисляет Ирина. – Более 7000 пациентов смогли с нашей помощью снизить вес.

Как пояснила Ирина Бровкина, превентивная медицина отличается от традиционной.

– В существующей системе здравоохранения лечат болезнь, устраняя симптомы – когда заболевание уже случилось. Мы же не допускаем развитие заболевания, работаем с человеком на уровне предболезни и преддиагностики, когда заболевание можно предотвратить минимальными физиологичными корректировками, – пояснила Ирина. – Одной из весомых методик в превентивной медицине является тренировка в медицинских условиях системы адаптаций – такие как барокамера, терапия инертными газами, криомедицина – чтобы противостоять развитию болезней.

Холдинг “Объединенные кондитеры” также стал партнером премии “МАРКА № 1 В РОССИИ”.

Кирилл Бутко, управляющий директор холдинга, рассказал, почему уже много лет выпускаемые компанией шоколад и конфеты остаются такими востребованными у покупателей.

– Мы сохраняем традиции производства самых знаменитых наших брендов, и, также, у нас есть некоторые технологические особенности, которые выделяют нас среди конкурентов, – пояснил Кирилл Викторович. – Так, например, предприятия холдинга “Объединенные кондитеры” работают только на качественном сырье, так как у нас есть собственные мощности по переработке какао-бобов. Мы гарантируем, что наша какао-масса не содержит никаких примесей, как это может быть у других производителей, которые закупают сырье для производства шоколада и конфет. Мы также добиваемся высокой степени измельчения какао-бобов, что позволяет получать эластичную шоколадную массу. Очень важно, что на наших фабриках нет дезодорации какао-масла, то есть специальной очистки химическими веществами, поэтому даже молочный шоколад, например, “Аленка” имеет яркий вкус шоколада.

В технологии производства мы придерживаемся длительного срока конширования, то есть перемешивания шоколадных масс, что обогащает вкус и раскрывает аромат шоколада.

А для изготовления шоколада мы используем и находки, например, для изготовления шоколада “Бабаевский фирменный” чайные листья вымачиваются в спиртовом настое и полученный экстракт придает бархатистую терпкость шоколаду.

Стоит отметить, что по результатам тестов Роскачества, шоколад “Аленка” и “Бабаевский” были признаны одними из лучших на российском рынке.

В следующем году, как пояснил Кирилл Бутко, холдинг готовит для своих покупателей большой сюрприз.

– Запущена новая линия по производству шоколада с двух и трехслойными начинками. Мы уверены, что этот шоколад будет пользоваться большим спросом у покупателей, – пояснил Кирилл Викторович.

По его словам, лучше покупать кондитерскую продукцию от самых известных производителей и, желательно, в фирменных кондитерских супермаркетах.

– “Аленка” – это собственная фирменная сеть холдинга “Объединенные кондитеры”, куда продукция поступает прямо с конвейеров знаменитых фабрик: Красный Октябрь, РОТ ФРОНТ, Бабаевский, – рассказал Кирилл Бутко. – Более 80 процентов сладостей имеет срок от даты производства не более 14 дней. Известно, что самая свежая продукция имеет более выраженный аромат, который возбуждает вкус, и мы получаем больше удовольствия от свежайших кондитерских изделий.