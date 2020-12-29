Журналист напомнил армянам о преступлениях против азербайджанцев

29.12.2020, 14:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своем письме Абрамян заявил, что Баку “выиграл войну, но не стал победителем”. Слова главы Союза армян России Фатуллаев назвал признаком глубокого отчаяния после сокрушительного военно-политического поражения Еревана.

Пишут Ильхаму Алиеву и родители армянских солдат – жертв карабахской войны. Но они просят азербайджанского лидера помочь найти и вернуть их детей. Необученные и плохо вооруженные, они сотнями гибли на полях сражений и в окопах, пишет Фатуллаев в своей колонке в “Независимой газете”.

В своем письме Абрамян назвал новую ситуацию в Карабахе “миной замедленного действия”. Президента Азербайджана глава Союза армян России обвинил в “армяноненавистничестве”.

Послание Абрамяна Фатуллаев назвал “пустышкой”, которая совершенно бесполезна для построения будущего мира в Карабахе. “По логике Абрамяна получается, что это Азербайджан напал на Армению, захватил Сюник, Капан, Тавуш, дошел до Севана, изгнал все армянское население с занятых исторических азербайджанских областей. К тому же в Горисе вырезал все мирное население”, – отметил журналист.

Как бы повел себя армянский лидер, если бы Азербайджан совершил в Армении такие же преступления, задается вопросом Фатуллаев. “Почему мы не услышали покаяние армянских лидеров? Почему не принесли извинения азербайджанцам за совершенные преступления на уровне государственных институтов и от имени государства Армении?” – продолжает журналист.

Он напомнил, что азербайджанцы в Карабахе погибали на своей земле, а армяне – на территории чужого государства. Было бы странно, если бы после всего произошедшего азербайджанский лидер выступал с пацифистскими заявлениями и выражал теплые чувства в отношении официального Еревана, подчеркнул Фатуллаев.

“Кто заложил мину под Карабах? Кто пошел с оружием и захватывал земли?” – вопрошает он.

Абрамян напомнил о промышленниках Гюльпенкяна и Манташева, которые в начале прошлого века участвовали в создании нефтяной промышленности Баку. “Однако, к сожалению, Манташев продолжал зарабатывать миллионы на бакинской нефти даже после того, как армяне в 1905 году сожгли Шушу и устроили бойню в Паправенде. Армяне продолжали зарабатывать нефтефунты и заседать в азербайджанском парламенте даже после того, как дашнаки, вступив в беспрецедентный союз с армянскими большевиками под лидерством небезызвестного Степана Шаумяна, устроили чудовищную мартовскую резню в Баку”, – напомнил Фатуллаев.

После резни в Баку не осталось ни одного азербайджанца, подчеркнул журналист. Многие, пытаясь спастись от побоища, бежали в окрестности столицы и Шемаху, пока на помощь не пришла турецкая армия. Фатуллаев посоветовал Абрамяну освежить свои исторические знания.

Главный армянин России обвиняет Азербайджан в попытках избавиться от храмов, могил, памятников и другого армянского наследия в Карабахе. Фатуллаев напомнил, что за период оккупации было уничтожено около восьми тысяч азербайджанских и мусульманских памятников. Больше нет дворца карабахских ханов, дома ханской дочери, поэтессы Хуршуд Бану Натаван, мавзолея великого шушинского визиря и поэта Вагифа и других исторических памятников.

“Куда пропали все могилы наших предков? И кто заминировал кладбища, которые не успели сравнять с лицом земли?! Или все это неправда?! И после всего этого Абрамян смеет утверждать об “азербайджанском вандализме”?” – возмущается Фатуллаев.

Абрамян обвиняет Алиева в торпедировании новой модели в Карабахе, но именно азербайджанский лидер вслед за Владимиром Путиным объвил о завершении кровопролитной войны, отметил журналист. Он напомнил, что за два месяца после прекращения боевых действий Баку выдвинул стратегическую инициативу “платформа шести”, направленную на развитие интеграции и кооперации в Закавказье.

Кроме того, Баку разрабатывает программу реконструкции возвращенных территорий, предполагаются крупные контракты с иностранными инвесторами, создается новая логистическая схема в регионе, обсуждаются планы сопряжения экономического развития Закавказья с инициативой Китая “Пояс и путь, расширяются связи с Ираном, перечислил Фатуллаев. А в это время в Ереване раскручивается кампания против “общенационального козла отпущения” Никола Пашиняна и вынашиваются реваншистские замыслы, отметил журналист.

В своем обращении Абрамян фактически приравнял Турцию к террористическому государству, продолжает журналист. При этом он напомнил о большом количестве террористических партий, появлявшихся в Армении в разные исторические периоды – в истории Армянии – Дашнакцутюн до Гнчак и других.

“Ильхаму Алиеву незачем отвечать на подобные филиппики. Это прекрасно сделал друг Азербайджана – Владимир Путин. Российский лидер открыто заявил: “Это станет самоубийством для Армении”. Пожалуйста, право на суицид еще никто не отменял!” – заключил Фатуллаев.