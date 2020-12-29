Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ

29.12.2020, 14:00, Новости дня

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Московская полиция, прибывшая на вызов, вскрыла дверь в квартиру 73-летнего российского шоумена и продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщается 29 декабря на сайте телеканала РЕН ТВ.

Вместе с полицией на вызов прибыли московские медики, которые приступили к оказанию помощи пациенту. По версии телеканала, Алибасов находится в нетрезвом состоянии. Точные причины вызова экстренных служб уточняются.

24 декабря стало известно, что Алибасов развелся со своей 82-летней женой – российской актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Поводом для развода стали “вызывающие” публикации на странице Алибасова в Instagram с участием его новой помощницы Виктории Полторацкой, которая ждет от него ребенка.

В начале декабря 2020 года Алибасов провел несколько дней в клинике. По словам его директора Вадима Горжанкина, причиной плохого самочувствия актера, в том числе стала передозировка препаратом “Виагра”.