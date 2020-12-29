 

Додон заявил, что готов прививаться от коронавируса только российской вакциной и не верит “этим западным аналогам”

29.12.2020, 14:00, Новости дня
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Бывший президент Молдовы Игорь Додон в интервью российскому агентству ТАСС, которое вышло 28 декабря, заявил, что если будет вакцинироваться от коронавируса, то только российской вакциной. 

Додон заявил, что в Молдове пока нет вакцины. По его словам, он готов вакцинироваться, но “только российской вакциной”, так как не верит “этим западным аналогам, которые быстренько сделали, чтобы показать, что не только российская вакцина есть, но есть и у них”.

Политик сравнил разработку вакцин с гонкой вооружений во время золодной войны.

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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