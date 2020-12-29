 

ФСБ вместе с Минюстом США нашли «тайник» с 295 кг кокаина в Подмосковье

29.12.2020, 13:58, Разное
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ совместно с представителями Министерства юстиции США провели спецоперацию, в ходе которой они изъяли не менее 330 килограмм кокаина. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«Проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию Российской Федерации и в другие Европейские государства», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

Операция длилась несколько месяцев. В мае 2020 года, по словам спецслужбы, «при покушении на сбыт наркотических средств» в Санкт-Петербурге задержали «с поличным» наркокурьера, у которого изъяли один килограмм кокаина. В июне в Москве силовики изъяли у «организаторов наркоОПГ» 34 килограммов наркотика,

а в ноябре в Московской области нашли «тайник» с 295 килограммами кокаина.

«Сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд. рублей», — заявили в ФСБ. Задержанным гражданам нескольких государств (каких — не сообщается) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Новая газета



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