Активисты ОНФ исполнили желания детей из Центра защиты материнства во Владимирской области

29.12.2020, 13:52, Новости дня

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Общественники устроили праздник для детей, которые находятся с мамами в благотворительном приюте для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ребята из «Маминого домика» написали письма Деду Морозу, в которых рассказали о своих заветных желаниях. Активисты ОНФ привезли именно те подарки, которые загадали мальчишки и девчонки. В качестве Деда Мороза, главного волшебника Нового года, выступил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Команда ОНФ привезла детям подарки – игрушечные машинки, кукол и наборы конструктора. Девятилетней Насте Пчелинцевой, которая рассказала стихотворение, Дед Мороз пообещал исполнить заветную мечту – пригласил посетить Москву на новогодних каникулах.

«Без бороды нет волшебства, а она у меня есть, ведь я – волшебник! Настя, ты рассказала очень трогательное стихотворение. Какая у тебя мечта? Ты ведь не была в столице? Может, на Красную площадь приедешь в гости к Дедушке Морозу? На коньках кататься будем и мороженое в ГУМе поедим, оно там очень вкусное!» – отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

В преддверии Нового года активисты Общероссийского народного фронта проводят всероссийские акции, в рамках которых вручают подарки детям, многодетным семьям, одиноким людям и представителям различных профессий. По всей стране проводятся праздничные мероприятия, костюмированные представления, звучат адресные поздравления и слова благодарности врачам, волонтерам, всем чутким и неравнодушным людям.