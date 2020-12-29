Врачи коронавирусных отделений рассказали, как отметят Новый год

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29.12.2020, 13:52, Новости дня
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В Пермском крае медперсонал ковидных отделений больниц в Новый год поздравит пациентов с праздником. В краевой больнице в Березниках для детей, проходящих лечение от CОVID-19, предусмотрены новогодние подарки, рассказали в медучреждениях.

Так, медики Пермской краевой клинической инфекционной больницы совершат обход и поздравят всех, кто лечится от коронавируса. «Поздравят друг друга словами, пожелают всего наилучшего. На обход пойдут обязательно, всех пациентов поздравят, а потом праздничный ужин. Наверняка, те, кто будет дежурить, что-то вкусное из дома принесут», – сказала главный врач больницы Ирина Чарушина. Она добавила, что чем-то особенным дежурство медиков в Новый год отличаться от дежурств предыдущих лет не будет, передает Ura.ru.

В краевой больнице имени Вагнера в Березниках медики ковидных отделений не будут праздновать Новый год. «Врачи не планируют как-то отмечать праздник, но по палатам пройдут обязательно – поздравят пациентов с Новым годом. Специально для праздника больница угощения не закупает, поскольку [на лечении] много пациентов с сопутствующими заболеваниями, например, у кого-то сахарный диабет», – пояснили в пресс-службе медучреждения.

Там добавили также, что для детей, проходящих лечение от коронавируса, предусмотрены новогодние подарки. Их передала больнице одна из крупных промышленных компаний.

За минувшие сутки в РФ выявлено 27002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.



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