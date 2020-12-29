 

Екатерина Гусева, Евгений Папунаишвили, Сергей Лазарев и другие участники нового сезона “Танцев со звездами”

29.12.2020, 13:50, Разное
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Стал известен состав нового сезона шоу “Танцы со звёздами”, в который на этот раз вошли Сергей Лазарев, DAVA, Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр ST Степанов.

Катерина ШпицаЯнина Студилина Сергей ЛазаревДмитрий ДюжевЕвгений Папунаишвили и Екатерина ГусеваЕвгений МорозовЯнина Студилина

Кроме классических направлений участникам предстоит освоить абсолютно новые стили, а помогут им в этом знаменитые профессионалы танца: Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Полянская. Главный хореограф сезона – Василий Козарь, а ведущим шоу станет Андрей Малахов. В жюри проекта заявлены Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник.

Наблюдать за новыми танцевальными баттлами можно будет сразу после новогодних каникул, начиная с 17 января в 18.00.

Андрей Малахов и Дарья ЗлатопольскаяАлександр ST СтепановDavaИгорь Миркурбанов, Янина Студилина, Дмитрий Дюжев, Катерина ШпицаАнтон Шагин



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