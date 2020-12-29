Ученые из Германии предложили уменьшать боль необычным методом

29.12.2020, 13:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немецкие исследователи рассказали, как при помощи необычного метода заблокировать болевое ощущение. Для этого на человека необходимо воздействовать иным источником боли или наносить ему другие повреждения, что полностью от болевых ощущений в итоге не спасает.

В рамках исследования добровольцы получали удары током от электродов и в это же время на них воздействовали сильным холодом. Использование одновременно двух источников боли отображалось на активности мозга, что заметили ученые, поскольку к голове респондентов были подключены специальные устройства.

Результаты эксперимента показали, что при воздействии сильным холодом удары током от электродов переставали ощущаться. Тем самым исследователи доказали, что более мощный источник боли может ослабить другой, но сами болевые ощущения не пройдут.