 

Супруга Игоря Николаева призвала молиться за госпитализированную Фрейндлих

29.12.2020, 13:36, Разное
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Российская певица Юлия Проскурякова попросила своих поклонников помолиться за госпитализированную советскую актрису Алису Фрейндлих. С такой просьбой жена Игоря Николаева обратилась к своим подписчикам в Instagram.
Юлия Проскурякова посвятила одну из публикаций Алисе Фрейндлих. Она загрузила ее фотографию, напомнив пользователям Сети, что у актрисы на сегодняшний день органы дыхания поражены на 80%. Сейчас, по мнению супруги Игоря Николаева, настал тот день, когда «молиться необходимо за живых».

Певица призывает всех неравнодушных «держать кулачки» за советскую актрису и пожелать ей здоровья. Стоит отметить, что первые сообщения о госпитализации Алисы Фрейндлих появились 28 декабря. Ее официальный диагноз пока не назван, но некоторые источники утверждают, что она заразилась коронавирусом.



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