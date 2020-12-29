Вейпинг связали с ухудшением памяти и концентрации внимания

29.12.2020, 13:34, Разное

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В первом исследовании, которое опубликовано в Tobacco Induced Diseases, ученые обнаружили связь между жалобами на ухудшение когнитивных способностей и вейпингом среди подростков. Авторы этой научной работы проанализировали данные более 18 тысяч человек.

Участники исследования, которые вейпили или курили обычные сигареты, чаще сообщали о сложностях с концентрацией внимания, вспоминанием и принятием решений. Чем раньше человек начинал курить или вейпить, тем более существенной была связь. Чаще всего о ней сообщали те, кто начал в возрасте от восьми до 13 лет.

Второе исследование, опубликованное в PLoS ONE, было основано на данных ежегодных телефонных опросов программы «Система наблюдения за поведенческими факторами риска». Участников спрашивали, есть ли у них «серьезные затруднения с концентрацией внимания, вспоминанием или принятием решений».

В опросах участвовали более 800 тысяч взрослых людей. Анализ их данных выявил связь между вейпингом и жалобами на ухудшение когнитивных функций. Курильщики и вейперы сообщали о примерно одинаковой степени ухудшений когнитивных функций по сравнению с некурящими.

Ученые подчеркивают, что данные обоих исследований не говорят о том, что снижение когнитивных способностей – следствие курения или вейпинга. В исследовании, которое опубликовано в PLoS ONE, авторы указывают, что связь может быть и обратной: когнитивные нарушения могут предрасполагать людей к курению и вейпингу. Исследователи напоминают, что ранее было известно о том, что психические нарушения (депрессия, тревожность) могут провоцировать людей начинать курить. Также известно, что курильщики нередко верят, что курение может облегчать их психические проблемы.

Донгмей Ли (Dongmei Li), ведущий автор обоих исследований, напомнил, что вейпинг появился сравнительно недавно, его эффекты известны плохо. Чтобы изучить его влияние на когнитивные функции, требуются новые длительные исследования. Однако имеющиеся данные говорят о том, что требуется активная профилактика вейпинга среди подростков.