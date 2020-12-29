Не дура, просто деваться некуда – Личное мнение

29.12.2020, 13:24, Разное

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На прошлой неделе стало известно, что самая популярная исполнительница группы Spice Girls Викория Бекхэм отравилась — нет, не Новичком, к счастью! — ртутью.

46-летняя баба, пережившая свою популярность, измену мужа и сохранившая репутацию, довела себя популярной рыбно-овощной диетой до больничной койки.

Ну, не дура ли, спросят жирухи, заправляя как раз сейчас оливье майонезом? Нет, не дура — я объясню почему.

Сразу скажу, чтобы потом не было обвинений — Виктория мне искренне нравится внешне, она молодец. Однако внутри её головы — не каша, как думают некоторые, а вполне здравые мысли, но горе, как известно, всегда от ума.

Зачем Виктория доводит себя регулярно диетами? То до анорексии, то до отравлению ртутью, которой полно в морской рыбе?

Ответ очевиден — всё ради денег. Точнее, деньги — у мужа Дэвида, которого Виктория жуть как ссыт потерять.

Дэвид — красивый. Дэвид — популярный. И, главное, Дэвид — богатый.

Случись Виктории раскабанеть, как обыкновенной подольской курице, Дэвид перестанет каяться за измены, а просто уйдёт к другой.

Логика изнурения себя диетами имеет у Виктории чисто прикладной характер. Прагматически она понимает, что только будучи худенькой девочкой-мальчиком она имеет шансы остаться у метросексуала женой.

А были бы у Вики свои денежки? Да плюнула бы она над истязаниями себя диетами. И не травилась бы ртутью из рыбы и пестицидами из овощей.

Понятно, что не тысяча и даже не миллион футов нужен Виктории, чтобы поддерживать привычный уровень жизни и положение. Да и вам, и подольским курицам, и всем остальным людям эта сумма, чтобы не истязать себя, давно определена — это миллионов от 200 долларов.

Именно столько нужно, чтобы быть независимой. Богатой, красивой, расслабленной, а не бояться мужа. И — вот ведь удача! — именно столько разыгрывается на этой неделе сразу в двух местах — лотерея Powerball выставила 363 миллиона долларов, а Mega Millions — 376 миллионов!

Да, билеты на тиражи продаются только в США, но воспользовавшись услугами авторитетной онлайн-площадки по продаже лотерейных билетов, вы можете играть в лотереи онлайн и получить шанс выиграть многомиллионные джекпоты.

Лотерея Powerball, разыгравшая полтора миллиарда долларов, известна по всему миру, во многом благодаря рекордному тиражу с джекпотом в $1,586 млрд. Её розыгрыши проводятся 2 раза в неделю — по субботам и средам, и для выигрыша игрокам необходимо угадать 5 чисел от 1 до 69, а также 1 дополнительный номер «Powerball» из диапазона 1-25.

Планку в миллиард долларов лотерее Powerball удалось пересечь всего однажды, но приз в сотни миллионов долларов для лотереи отнюдь не редкость. Вот крупнейшие джекпоты в истории лотереи:

1,586 млрд (13.01.2016) — лотерейный мировой рекорд. Счастливыми в этом тираже оказались сразу 3 билета, купленные в Теннесси, Калифорнии и Флориде. Каждый из победителей получил треть от огромной суммы.

768 млн (27.03.2019) — висконсинец Мануэль Франко заплатил несколько долларов за билеты на очередной тираж и спустя всего несколько дней стал одним из богатейших людей в США.

758 млн (23.08.2017) — в тот раз победительницей оказалась 53-летняя жительница штата Массачусетс Мэвис Ванчик. Спустя несколько дней после тиража она уволилась с работы, на которой проработала более 30 лет!

И правильно сделала. А вы бы не уволились разве и не послали бы своего бекхэма куда подальше?