 

Песков ответил на слова Жириновского о наиболее вероятных преемниках Путина

29.12.2020, 13:10, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления различных политиков о самых вероятных преемников Владимира Путина на посту главы государства. Представитель Кремля отнёсся к ним с долей иронии.

По словам Пескова, этот вопрос всегда был популярен в политических кругах страны и навряд ли утратит актуальность в ближайшее время. Дипломат подчеркнул, что рассуждения о претендентах на президентское кресло, как правило, безосновательны. Комментируя высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который на днях огласил свой список кандидатов на место Путина, пресс-секретарь российского лидера предположил, что политик исходит из своего политического опыта, передаёт RT.



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