 

Активисты ОНФ устроили новогодний праздник в благотворительном приюте

29.12.2020, 13:10, Разное
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Дети из благотворительного приюта писали письма Деду Морозу и рассказывали о заветных желаниях. Активисты ОНФ привезли те подарки, которые хотели ребята. Общественники подарили детям игрушечные машинки, наборы конструктора, куклы.

Роль Деда Мороза исполнил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Девятилетняя Настя Пчелинцева прочитала ему стихотворение. Ее заветная мечта – посетить Москву на новогодних каникулах.

О своей мечте она поведала Деду Морозу, и он пригласил ее посетить Москву на новогодних каникулах. “Ты ведь не была в столице? Может, на Красную площадь приедешь в гости к Дедушке Морозу? На коньках кататься будем и мороженое в ГУМе поедим, оно там очень вкусное!” – обратился Кузнецов к девочке.

В преддверии Нового года активисты ОНФ проводят акции и праздничные мероприятия по всей стране. Они вручают подарки детям, многодетным семьям, представителям различных профессий. Общественники благодарят врачей, волонтеров и всех неравнодушных людей.



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