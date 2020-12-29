 

Анита Луценко: Официально я не замужем

29.12.2020, 13:08, Новости дня
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Бывший тренер проекта “Зважені та щасливі” на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко в программе “Неймовірна правда про зірок”, которая вышла 28 декабря на СТБ, заявила, что никогда не была замужем за отцом своей четырехлетней дочери Мии – Александром.

“Официально я не замужем и никогда не была замужем”, – сообщила она, комментируя личную жизнь. 

По словам фитнес-тренера, ее гражданский муж Александр – ее “стопроцентная половинка”.

“Нас ежедневно люди видят, как мы ходим вместе, каждый день гуляем с дочерью”, – подытожила она.

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте “Зважені та щасливі”. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2018 году Луценко принимала участие в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

В 2016 году она сообщила, что стала мамой, но имя отца ребенка не афишировала. По словам Луценко, Александр сам избегает публичности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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