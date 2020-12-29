Фесенко: В случае роспуска Рады многие депутаты “Слуги народа” не смогут переизбраться, поэтому им невыгодно разрушать монобольшинство

29.12.2020, 13:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Политические тенденции – 2021.

Сохранится ли монобольшинство?

Если с президентом Зеленским ничего не случится и если спонтанно не возникнет какой-то острый и масштабный политический кризис (подобный предыдущим большим Майданам), то однопартийное парламентское большинство сохранится как минимум в юридическом смысле (то есть при наличии не менее 226 депутатов во фракции “Слуга народа”) и в будущем году.

При этом внутри фракции монобольшинства могут усилиться внутренние противоречия, но маловероятно, что это приведет к расколу фракции. Депутаты “Слуги народа”, избранные по партийному списку, не могут выйти из состава фракции, так как тогда могут потерять депутатский мандат. Депутаты-мажоритарщики могут выйти из состава фракции и без потери мандата. Однако если это будет массовый выход, то он может привести к парламентскому кризису и роспуску Верховной Рады. И тогда большинство депутатов-мажоритарщиков от “Слуги народа” не смогут переизбраться в парламент.

Вот простое объяснение, почему даже тем депутатам “Слуги народа”, которые могут быть недовольны руководством своей фракции, Офисом президента и даже самим президентом Зеленским, невыгодно разрушать монобольшинство. По этим же причинам никто из недовольных депутатов “Слуги народа” (а их было немало) не вышел из состава фракции после местных выборов. Поэтому с высокой вероятностью парламентское монобольшинство сохранится и в будущем году.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора