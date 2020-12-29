 

В Испании создадут реестр тех, кто отказался вакцинироваться от коронавируса

29.12.2020, 13:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Испании создадут реестр граждан, которые отказались от вакцинации от COVID-19. Об этом 28 декабря в интервью телеканалу La Sexta рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.

В реестр попадут люди, которым предлагали вакцинацию, но он от нее отказались. При этом Илья подчеркнул, что данные о тех, кто попадет в реестр, не будут публично обнародоваться. 

Вместе с тем испанский министр подчеркнул, что вакцинация в стране остается добровольной. 

Массовая вакцинация в Испании вместе с другими странами Евросоюза началась 27 декабря.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала пандемии в Испании коронавирусом заразилось более 1,8 млн человек, из них более 49,8 тыс. скончались.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболевание, в Испании за время пандемии подтвердили 1,9 млн случаев инфицирования, 50,1 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Guardian – король Швеции признал, что мягкая стратегия борьбы с Covid-19 была ошибкой

26.06 / Обновленный Volkswagen Polo едет к российским дилерам

01.12 / Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 63 млн

05.11 / В Кремле оценили условия Киева по проведению выборов в Донбассе

21.09 / Помощница сына Лукашенко уволилась после задержания ее отца на митинге

19.08 / Бывший главком НАТО в Европе – республиканцам придётся выбирать: или Трамп, или нацбезопасность США

16.09 / Въезд для родственников россиян упростили

13.08 / Мнения: Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

09.12 / Участник вакцинации от COVID-19: Попросили не пить алкоголь два-три дня

25.08 / Кравчук назвал невыполнимой идею Украины о миротворцах в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска