В Испании создадут реестр тех, кто отказался вакцинироваться от коронавируса

29.12.2020, 13:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Испании создадут реестр граждан, которые отказались от вакцинации от COVID-19. Об этом 28 декабря в интервью телеканалу La Sexta рассказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.

В реестр попадут люди, которым предлагали вакцинацию, но он от нее отказались. При этом Илья подчеркнул, что данные о тех, кто попадет в реестр, не будут публично обнародоваться.

Вместе с тем испанский министр подчеркнул, что вакцинация в стране остается добровольной.

Массовая вакцинация в Испании вместе с другими странами Евросоюза началась 27 декабря.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала пандемии в Испании коронавирусом заразилось более 1,8 млн человек, из них более 49,8 тыс. скончались.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболевание, в Испании за время пандемии подтвердили 1,9 млн случаев инфицирования, 50,1 тыс. человек умерли.