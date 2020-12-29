“Счастливые трусов не надевают”, “С такой попкой можно все!” Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком

29.12.2020, 13:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Проживающая в России украинская певица, блогер и ведущая Регина Тодоренко 29 декабря в Instagram разместила фото, на котором запечатлена на пляже в купальнике телесного цвета, который создает на загорелом теле эффект отсутствия белья.

Певица позирует в кадре, повернувшись спиной к объективу.

“Где трусы?” – подписала она публикацию.

“Приблизила, все на месте”, – отреагировали на фото фолловеры.

“Трусы-невидимки”, – написали в комментариях пользователи сети.

“Счастливые трусов не надевают”, – прокомментировали фото подписчики.

“Регина, ну ты же мать! Разве можно так с голой попкой? Шучу, конечно, с такой попкой можно все”, – заявили фаны Тодоренко.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу “Кралі в терміналі” на “Люкс FM”. Об этом сообщало издание “Детектор Медіа”.