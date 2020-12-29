Эксперты пояснили включение Алиханова в список губернаторов «новой волны»

29.12.2020, 13:00, Новости дня

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов способен быстро принимать сложные решения и работать в тесном контакте с народом, сообщил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя включение Алиханов в список «губернаторов новой волны», составленный ЭИСИ, ВЦИОМ и ИНСОМАР.

«Когда-то Антон Алиханов был самым молодым руководителем региона не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в стране. Молодых руководителей в СЗФО сейчас уже достаточно, но, наверное, именно Антон Алиханов олицетворяет образ «губернатор новой волны». С самого начала он в своей ежедневной деятельности начал использовать современные медиа, выходя на контакт с жителями Калининградской области в тех мессенджерах, которыми они привыкли пользоваться. Губернатор оказался одним из них. Такой же, как и многие, находящийся здесь и сейчас», – отметил эксперт.

«Для Алиханова характерно быстрое принятие сложных решений. Актуальных примеров его эффективности достаточно много: был замах на новые крупные проекты в области энергетики, вопросы исторического прошлого региона, внимание к зеленым зонам в Калининграде, Светлогорске. Отдельно можно отметить рост финансирования системы здравоохранения. Если в 2016 году эта строчка бюджета составляла около 12 млрд рублей, то в 2020 году уже 23 млрд. Рост почти в два раза», – добавил Солонников.

По словам политического консультанта Владимира Лубянко, Алиханов является одним из первых по времени назначения руководителей регионов, которых можно отнести к новой волне губернаторов. «Прежде всего, он демонстрирует новые подходы к коммуникациям. Общается с людьми напрямую, используя весь потенциал социальных сетей и личных встреч. Он открыт и доступен для жителей региона. Думаю, для бывшего кадрового чиновника такая трансформация далась нелегко. При этом, он эффективный и жесткий руководитель, не боится проблем», – объяснил он.

По результатам опроса ВЦИОМ 67% жителей Калининградской области считают, что Алиханов соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует – 25%, затруднились ответить – 8%).

Жители региона отмечают, что Алиханов открыт народу. «Губернатора можно встретить на улице, спокойно подойти задать вопрос, когда он выходит из парикмахерской», – говорят опрошенные местные жители. «Общается со всеми на равных. Такой же, как и мы», – добавляют другие.

«Он все-таки болеет за регион. Те подвижки, которые у нас сейчас есть, говорят об этом. Он и себя пытается показать, а тот человек, который пытается себя показать, естественно, он все делает не только для себя, но и на благо общества», – оценивают работу губернатора жители Калининградской области.

«Управленческая политика Антона Алиханова сочетает в себе внимание как к инфраструктурным проектам и инициативам (например, дотирование наиболее успешных муниципалитетов), так и активную социальную политику – к примеру «продуктовые карточки» для безработных граждан. Кроме того, можно отметить инициативы, направленные на поддержку бизнеса, среди которых – субсидирование предпринимателей из наиболее пострадавших за время пандемии сфер», – подчеркнула директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Алиханов родился 17 сентября 1986 года. Имеет два высших образования. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция». Кандидат экономических наук. В 2012 году в Российском экономическом университете им. Плеханова защитил диссертацию на тему «Управление издержками на развитие организационной культуры компании».

С 2010 года работал в Министерстве юстиции, занимал должность ведущего советника.

С 2013 по 2015 год – в Министерстве промышленности и торговли. Был заместителем директора и директором Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

В августе 2015 года вошел в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии. В 2015 году был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области.

В 2016 году назначен врио председателя правительства Калининградской области. 6 октября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

10 сентября 2017 года избран губернатором Калининградской области.

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР назвал имена десяти глав регионов, которые наиболее подходят под определение «губернатор новой волны». Тремя характеристиками таких губернаторов является то, что они близки к людям, способны решать проблемы, и являются эффективными управленцами.

В список вошли Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа; Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области; Александр Моор, губернатор Тюменской области; Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области; Александр Осипов, губернатор Забайкальского края; Михаил Развожаев, губернатор города Севастополя; Владимир Солодов, губернатор Камчатского края; Алексей Текслер, губернатор Челябинской области; Владислав Шапша, губернатор Калужской области.