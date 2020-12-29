 

Космического туриста раскритиковали за доставку праха актера на МКС

29.12.2020, 13:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский космонавт Юрий Лончаков осудил бизнесмена и космического туриста Ричарда Гэрриотта, который привез на Международную космическую станцию (МКС) прах актера из сериала «Стартрек» Джеймса Духана.

В 2008 году Лончаков был командиром корабля «Союз», на котором Гэрриотт отправился в полет. По словам космонавта, экипаж корабля был не в курсе багажа туриста, передает РИА «Новости». 

«Я считаю, что это неправильно. Он должен был сказать российской стороне, что он везет. Ведь это все было на российском корабле», – сказал он.

По информации газеты The Times, сын звезды сериала «Стартрек» Джеймса Духана Крис попросил Гэрриотта пронести прах актера, заламинированный в его фотографию, во время полета на МКС. По словам сына актера, космос был одной из страстей его отца, поэтому он мечтал отправиться туда.

Бизнесмен сумел пронести фотокарточку с прахом Духана и спрятать ее под внутренним покрытием европейского модуля «Коламбус». При этом Гэрриотт, опасаясь штрафа, попросил родственников актера никому об этом не рассказывать.

«Это было сделано совершенно секретно. Его семья была рада, что прах актера попал туда, но была разочарована тем, что мы не смогли сказать об этом публично», – отметил он.

Канадский актер Джеймс Духан прославился, исполнив роль Монтгомери «Скотти» Скотта в сериале «Стартрек» и его фильмах-продолжениях. Он умер в 2005 году в возрасте 85 лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Кравчук раскритиковал Порошенко за подписание Минских соглашений

06.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

02.12 / Елизавета II изменит рождественскую традицию из-за пандемии

09.10 / Алиев сказал, в каком случае сорвутся переговоры по Карабаху

12.09 / Президент США пугает немцев сильнее пандемии

15.07 / В Минобороны заявили о безопасности вакцины от коронавируса

28.07 / Автора фейка о взрыве моста во Владивостоке наказали

02.12 / “Заседание будут бойкотировать”. Кулеба и украинская делегация в ТКГ прокомментировали заявление боевиков об их участии в работе Совбеза ООН

15.07 / В США полицейский застрелил мужчину после конфликта из-за маски

11.09 / Богдан: Зеленский искренне хотел назначить Тигипко премьером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска