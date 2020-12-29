Минфин предложил КПРФ финансировать мавзолей им. Ленина из партийной кассы

29.12.2020, 12:51, Разное

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Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко в интервью телеканалу RT рассказала о порядке финансирования мавзолея Ленина на Красной площади на 2021 год.

– Споры, нужно ли это учреждение на главной площади страны, ведутся давно, и в обществе консенсуса по этому вопросу нет. В любом случае Россия 30 лет назад отказалась от коммунистической идеологии и Владимир Ульянов больше не является каким-то божеством. Поэтому мы приняли решение отказаться от финансирования его усыпальницы. Если коммунисты хотят за это платить – это их право, в год на функционирования мавзолея нужно порядка 100 миллионов рублей, но ни копейки бюджетных денег на это выделено не будет, – заявила Нестеренко.

КПРФ на своём официальном сайте уже объявила о старте кампании по сбору средств. Если до 1 февраля нужна сумма не будет изыскана, то тело Владимира Ульянова-Ленина будет перезахоронено рядом с его родственниками или у Кремлёвской стены.