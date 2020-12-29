Военный эксперт рассказал, как Россия сделала менее вероятной Третью мировую войну

29.12.2020, 12:44, Разное

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В современном мире гонка вооружений и технический прогресс все больше приближают человечество к Третьей мировой войне. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как РФ удалось сделать глобальный конфликт менее вероятным.

Планета на грани войны

Реалии современности показывают, что все больше стран стремятся к глобальному или региональному лидерству. Для этого их власти развивают свои вооруженные силы и их техническое оснащение. Мир уже неоднократно находился на грани войны, при этом в случае начала Третьей мировой избежать применения в ней ядерных боеголовок не удастся. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему именно РФ смогла сделать подобное вооруженное противостояние на глобальном уровне менее вероятным. Причина сохранения мира на Земле кроется в развитии вооружений РФ.

Россия не допустила начала Третьей мировой войны

Именно лидерские позиции государства в сфере гиперзвукового оружия существенно снизили возможность начала очередной мировой войны. Ведь в случае нападения, отечественные армейские технологии нанесли бы агрессору значительно более разрушительный удар в ответ. Леонков заверяет, что в Вашингтоне не ожидали появления гиперзвуковых ракетных комплексов у российских войск. В то же время американские ВВС только за два последних года направили на разработку подобных систем свыше 2,5 миллиарда долларов. Однако превзойти Россию Соединённым Штатам так и не удалось при всей их подготовке и высоких расходах на силовой комплекс. При этом специалист отмечает, что наличие новейшего оружия у РФ не является признаком каких-либо агрессивных намерений. Таким способом Москва всего лишь старается сдерживать баланс сил в глобальной стратегической безопасности. Напомним, США при президенте Дональде Трампа вышли из договора по противоракетной обороне, что поставило мир под угрозу новой войны. Появлением отечественного гиперзвукового оружия все планы Вашингтона будут нейтрализованы.

Технологии РФ ради баланса сил и мира

Такого же мнения придерживается и другой эксперт военной сферы Сергей Хатылев. При этом экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС РФ предупреждает, что вряд ли РФ удастся долгое время сохранять первенство в гиперзвуковом вооружении. Аналогичные комплексы и системы все же появятся на балансе армий США, а затем и в ряде других стран мира. Учитывая это отечественным военным конструкторам и разработчикам следует постоянно быть в курсе всех самых актуальных на сегодняшний день инноваций. Используя самые передовые технологии и непрестанно совершенствуя свой арсенал, Российская Федерация и далее сможет удерживать мир от глобального столкновения, не допустив начала Третьей мировой войны.