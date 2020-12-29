Ученые перечислили плюсы ежедневного приема витамина C

29.12.2020, 12:44, Разное

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Ученые рассказали, что будет происходить с организмом человека при ежедневном употреблении витамина C. При этом нет разницы, в каком виде он будет поступать: естественным образом из продуктов питания или в виде добавок.

Одним из важных компонентов соединительной ткани является витамин C. Его регулярное употребление положительно влияет на заживление ран. Кроме того, данный витамин считается мощным антиоксидантом, поэтому он защищает клетки от повреждения и окислительного стресса.

Необходимым компонентом для биосинтеза коллагена является витамин C. По этой причине его добавляют в косметические средства по уходу за кожей. Коллаген не только делает кожу здоровой, но и позволяет ей оставаться без морщин продолжительное время.

Сотрудники Национального института здоровья США ранее установили, что употребление витамина C помогает снизить шансы возникновения рака. Так, была обнаружена обратная связь между приемом данного витамина и раком легких, желудка, ротовой полости, гортани, пищевода, а также толстой или прямой кишки.