Глава Роспотребнадзора рассказала, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

29.12.2020, 12:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Иммунитет после перенесенного COVID-19 сохраняется на протяжении 6 месяцев. Об этом пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Согласно новым данным, иммунитет после инфицирования вирусом SARS-CoV-2 держится до полугода, поэтому и вакцина должна давать защиту на аналогичное время или даже на более длительный срок. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, чтобы остановить пандемию, необходимо привить до 60% россиян, информируют РИА Новости.

В РФ массовая вакцинация против КОВИДА стартовала в начале декабря текущего года. Прививки уже сделали людям из группы риска: медикам, учителям, социальным работникам. Далее планируют прививать всех желающих.