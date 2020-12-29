 

Глава Роспотребнадзора рассказала, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

29.12.2020, 12:44, Разное
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Иммунитет после перенесенного COVID-19 сохраняется на протяжении 6 месяцев. Об этом пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Согласно новым данным, иммунитет после инфицирования вирусом SARS-CoV-2 держится до полугода, поэтому и вакцина должна давать защиту на аналогичное время или даже на более длительный срок. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, чтобы остановить пандемию, необходимо привить до 60% россиян, информируют РИА Новости.

В РФ массовая вакцинация против КОВИДА стартовала в начале декабря текущего года. Прививки уже сделали людям из группы риска: медикам, учителям, социальным работникам. Далее планируют прививать всех желающих.



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