 

Мнение: Навальному нельзя возвращаться…

29.12.2020, 12:38, Разное
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ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный. Навального через адвоката вызвали к 9 утра «для регистрации». В противном случае, документы с требованием заменить условный срок на реальный передадут в суд.

Пытаюсь понять, ФСИН сама додумалась напомнить стране и миру про по дело «Ив Роше»? Или подсказал кто?

Про мутность этого уголовного дела весь мир знает. Еще 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был "произвольным и необоснованным". Де-факто это даже Россия признала, потому что в июле 2018 года Навальный получил более 4 миллионов рублей от правительства России в качестве компенсации за дело «Ив Роше».

Хорошо помню это уголовное дело. Не раз писал про это дело. Меня даже вызывали на допрос в СКР, когда в отношении меня пытались возбудить уголовное дело «за разглашение тайны следствия». Но потом передумали…

Для меня очевидно, что напоминание о деле Ив Роше – это четкий сигнал Навальному, чтобы он не возвращался в Россию. Думаю, что ему действительно не стоит возвращаться в Москву.

Источник: Ирек Муртазин



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