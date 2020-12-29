Мнение: Почему ругать бизнес могут только лицемеры

29.12.2020, 12:34, Разное

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Опросы показывают, что 90% россиян относятся к предпринимателям положительно. Ещё десять лет назад нас любили только 80% наших сограждан, так что прогресс налицо. Пропаганда ненависти постепенно выветривается из голов. Не любит бизнес всего лишь 6% опрошенных — 10 лет назад таковых было вдвое больше:

https://www.rbc.ru/politics/20/02/2019/5c6c1dd09a79477ebc9646f4

Некоторые блогеры пишут: мы любим бизнес, но только бизнес производящий, который куёт железо или мастерит газоанализаторы. А вот «ларёчники» — народ бесполезный, даже вредный.

Чтобы понять, что дали обществу «ларёчники», нужно вспомнить, как выглядела торговля раньше. Вот, к примеру, фрагмент из фильма 1984 года, в котором показана обычная сценка в магазине — взволнованный покупатель рыбой бьётся о глыбу скользкого хамства продавцов:

https://foto-history.livejournal.com/14429409.html

https://www.youtube.com/watch?v=y_oeVGL2Gno

Сейчас в магазинах вам говорят «здравствуйте» на входе, и вы, если считаете себя культурным человеком, произносите такое же «здравствуйте» в ответ. Атмосфера в обществе изменилась самым драматическим образом, стандартная защитная агрессия уступила место стандартной уверенной доброжелательности.

Вместе с тем, если вы зайдёте в соцсети или включите телевизор, вы обнаружите, что там бизнес ругают не менее усердно, чем в девяностые. У незнакомого с данными опросов наблюдателя может сложиться впечатление, будто «народ» винит во всех своих бедах бизнесменов, которые чистят его карманы, покуда чиновники держат «народ» за горло.

Разумеется, к реальному народу сетевые агитаторы отношения не имеют никакого: реальный народ или открывает булочные-шиномонтажи, или работает там, или ездит на рыбалку со своим другом, владельцем булочной-шиномонтажа. Причина, по которой относительно скромные 6% ненавистников так широко представлены в СМИ, проста и печальна. В России нет ни организованной партии, ни какой-либо другой силы, которая представляла бы интересы бизнесменов.

Рассмотрим гипотетическую ситуацию: известная персона, — журналист, политик, общественный деятель, — начинает наводить стандартный кровавый навет на евреев. Хотя бы в облегчённом варианте, как у Гоголя в «Тарасе Бульбе». Развитие событий предугадать несложно: антисемит получает уголовное дело по 282 статье, «возбуждение ненависти либо вражды».

Теперь предположим, что та же известная персона начинает наводить кровавый навет не на евреев, а на бизнесменов: рассказывает, что все бизнесмены мошенники, пьют кровь трудового народа, экономят на зарплате, и прочая, и прочая. Если бы у бизнесменов была своя организация, как это воображают наивные капиталофобы, реакция была бы ровно такой же: шквал возмущённых сообщений в соцсетях и заявление в прокуратуру по 282 статье. В реальности ничего подобного не наблюдается, ибо все наши партии, которые называют себя «партиями бизнеса», заняты исключительно самопиаром и лоббированием интересов своих спонсоров.

Кстати, на заметку коммунистам. Никакие капиталисты не будут душить ваш колхоз, если вы купите 50 гектаров земли, чтобы практиковать там свой коммунизм. Никакой тайной организации капиталистов не существует, а отдельным капиталистам и вовсе будет на ваш колхоз наплевать.

Собственно, «деловые» партии скорее портят репутацию бизнеса, чем защищают её. Вот цитата из статьи про отношение россиян к бизнесу, на которую я уже сослался выше:

https://www.rbc.ru/politics/20/02/2019/5c6c1dd09a79477ebc9646f4

Но большинство респондентов, 62%, не верят, что в России можно вести честный бизнес, противоположного мнения придерживаются 34% опрошенных. По сравнению с 2007 годом россияне стали более оптимистичны: тогда эти показатели составляли 69% и 21% соответственно.

Основными препятствиями для открытия своего дела участники опроса назвали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Среди других проблем также назывались коррупция, административные барьеры и отсутствие поддержки властей.

…

«Существующая система государственного регулирования просто не позволяет вести частный бизнес так, чтобы ничего не нарушить»​, — прокомментировал РБК итоги опроса уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. По его мнению, к предпринимателям предъявляется слишком много требований, в том числе противоречивых, и удовлетворить их все, сохранив при этом достаточную для развития бизнеса прибыль, нельзя.

Как видите, здесь уполномоченный по правам предпринимателей, который в теории должен нас защищать, говорит, что все бизнесмены жулики, так как вести бизнес честно в России невозможно. К счастью, в реальности дела обстоят иначе.

1. Вести бизнес, ничего не нарушая, вполне возможно: не во всех отраслях, но в большинстве из них. Я знаю достаточно принципиальных людей, которые скрупулёзно соблюдают законодательство на протяжении многих лет.

2. Желающие открыть свой бизнес могут сделать это хоть завтра, просто они не хотят менять зарплату наёмного работника на тяжёлый и ненадёжный хлеб бизнесмена.

3. Высокие налоги, коррупция и прочие «беды», о которых говорят как о нерешаемых проблемах, на самом деле не имеют большого значения. Разоряющиеся бизнесмены в 90% случаев должны винить в разорении только самих себя: своё неумение зарабатывать деньги и своё неумение их накапливать.

Подведу итог

Ругать бизнес в России может сейчас только лицемер. Как показывают опросы, народ относится к бизнесу хорошо. Следовательно, агитатор, который гневно показывает пальцем на российский бизнес, идёт против того самого народа, от лица которого он пытается выступать.